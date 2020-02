Wielka wygrana w świetle latarki. Justyna Kowalczyk "nie zapomina starej sztuki"

Video: tvn24

Justyna Kowalczyk po Biegu o Oddech

02.09.2018 | W Zakopanem odbył się III Bieg po Oddech, charytatywna impreza mająca na celu pomoc osobom chorym na mukowiscydozę. Po raz kolejny ambasadorką wydarzenia była wybitna polska biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk. - Robimy wszystko, by tym ludziom żyło się lepiej. Kiedy mój główny sponsor dowiedział się, że organizuje bieg z mukoludkami, od razu przekonałam go, by również wspierał tę inicjatywę - mówiła na antenie TVN24 dwukrotna mistrzyni olimpijska.

