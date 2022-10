Justyna Kowalczyk-Tekieli rezygnuje ze stanowiska. Razem z nią kilku trenerów

09.02.2020 l Justyna Kowalczyk nie próżnuje na sportowej emeryturze. Polska mistrzyni olimpijska znów wpięła narty i wystartowała w nocnym biegu na 30 kilometrów w południowym Tyrolu. Wygrała go w cuglach z ogromną przewagą nad resztą stawki. "To było moje marzenie" - cieszy się Kowalczyk w mediach społecznościowych.

"Dziś przestałam pracować w Polskim Związku Biathlonu. Wymówienia złożyli również trenerzy Słonina, Wierietielny, Jakiela. Dziękuję zawodnikom i trenerom za ogromne wsparcie, list do Zarządu, który miał na celu nas zatrzymać. Jeśli mogę jakoś pomóc, to zawsze jestem" - oświadczyła Kowalczyk-Tekieli na Twitterze.



Konflikt z działaczem

Nowy sezon Pucharu Świata bez najlepszej polskiej biathlonistki W najbliższym... czytaj dalej » Najlepsza polska narciarka w historii po latach wielkich sukcesów na trasach biegowych zaczęła pracę w PZBiath 26 marca 2021. Do współpracy zaprosił ją ówczesny prezes Zbigniew Waśkiewicz. Zgodziła się, mimo że wielkich sukcesów w dyscyplinie od dawna nie było.

Jedną z jej decyzji było zakończenie współpracy z wieloletnim trenerem męskiej i żeńskiej reprezentacji Adamem Kołodziejczykiem. Była zawodniczka od początku głośno krytykowała jego metody szkoleniowe. Oboje nie potrafili w żaden sposób się dogadać.

Po niezbyt udanym sezonie olimpijskim Kołodziejczyka zastąpił Norweg Tobias Torgersen, który został szkoleniowcem kobiet. Z kolei Rafał Lepel poprowadził mężczyzn.

Kołodziejczyk to nie tylko trener, ale i jedna z najważniejszych osób w polskim biathlonie. W przeszłości był też m.in. dyrektorem ds. sportowych, a obecnie jest ważnym członkiem zarządu.

Kowalczyk-Tekieli w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" z lipca 2022 roku zarzuciła Kołodziejczykowi, że to on namówił innych działaczy związkowych, by nie wybrali na kolejna kadencję prezesa Waśkiewicza, mimo że był wówczas jedynym kandydatem, czemu Kołodziejczyk później zaprzeczył.

W kolejnych wyborach na stanowisku zasiadła była zawodniczka Joanna Badacz.

Kowalczyk-Tekieli już w lipcu mówiła w mediach, że nie widzi dla siebie przyszłości w PZBiath, jeśli jego prezesem nie będzie Waśkiewicz. Podobnego zdania był Wierietielny, pełniący w związku funkcję trenera konsultanta. Wybitny szkoleniowiec także miał być w konflikcie medialnym z Kołodziejczykiem.

Lakoniczny komunikat związku

Oprócz nich rezygnację złożyli także inny szkoleniowcy: Adam Jakieła (kadra B) oraz Łukasz Słonina (kadra młodzieżowa). PZBiath poinformował o tym w lakonicznym komunikacie, nie dziękując nawet za współpracę…

"Justyna Kowalczyk-Tekieli zrezygnowała z funkcji dyrektora sportowego Polskiego Związku Biathlonu. Dwukrotna mistrzyni olimpijska w środę rozwiązała umowę za porozumieniem stron.

Rezygnację z funkcji trenerów kadry narodowej złożyli również Aleksander Wierietielny, Adam Jakieła (kadra B) oraz Łukasz Słonina (kadra młodzieżowa), którzy pozostają na okresie wypowiedzenia" - poinformował PZBiath.