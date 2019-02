Kowalczyk zadowolona po powrocie. "Dałam radę"

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć! MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Całe mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym na żywo tylko w Eurosporcie 1

- Było bardzo fajnie. Sama trenowałam od początku maja zeszłego roku nie tylko po to, aby w ten sposób pomagać dziewczynom, ale także po to, aby wyciągnąć drużynę jak najwyżej. Wydaje mi się, że udało mi się to bardzo dobrze zrobić - uśmiechała się Kowalczyk, która oficjalnie zakończyła karierę po poprzednim sezonie.

Będzie nosiła plecaczek za Skinder

17-letnia Skinder: lekka presja była, poczułam te emocje - Czułam to... czytaj dalej » W półfinale mistrzyni z Kasiny Wielkiej i jej podopieczna z Tomaszowa Lubelskiego miały dziewiąty czas. W finale zabrakło już trochę sił.

- Cieszę się, że Monika miała szansę wystartować w biegu decydującym o medalach. Przecież to nie udało się m.in. Włoszkom i Czeszkom, które przepraszam za określenie, cały sezon nas leją. One nie miały takiej okazji. Fajnie, że mogła posmakować tego wielkiego sportu. Dobrze walczyła i złapała bardzo dużo doświadczenia. Było nerwowo między biegami. Myślę, że wyszła z tego obronną ręką. To jest najważniejsze. Być może już za kilka lat wszyscy nie będą ustawiać się tylko do rozmów ze mną, tylko pokornie będę sobie szła za Monią i niosła jej plecaczek. I będę mówiła z kim ma rozmawiać, a z kim nie, bo jest niemiły - dodawała Kowalczyk.

Dla niej pierwszy start po przerwie w zmaganiach o stawkę był naprawdę udany.

Kowalczyk zawsze daje z siebie maksa

- W półfinale miałam pierwszy, trzeci i pierwszy czas zmiany. Pewnie podobne miejsca miałabym, gdybym normalnie trenowała i startowała rok czy dwa lata temu. No, ale jak na emerytkę, to całkiem nieźle. Dla mnie startowanie w zawodach niższej rangi, jak biegi w Szczyrbskim Plesie to nie jest to. Ale wiadomo, że zawsze daję z siebie sto procent. Nieważne, gdzie jestem. W tym sezonie dużo występowałam w maratonach i innych biegach. Wszędzie starałam się dać z siebie wszystko, bo wiedziałam, że zaraz przyjdzie słowo "sprawdzam" w postaci Norweżek i całej reszty. Świat narciarski nadal uważnie patrzy, jak prezentuję się w takich biegach. W niedzielę na to, co robiłam patrzyły, a potem gratulowały mi wielkie tuzy naszego sportu. Jestem zadowolona, że dałam radę - mówiła Kowalczyk.

Oglądaj Wideo: Eurosport Szwedki mistrzyniami świata w sprincie drużynowym, Polki 10.

Dla nastoletnich zawodniczek kadry, Kowalczyk jest nie tylko idolką i mentorką. Teraz jest przede wszystkim wymagającą trenerką.



Duża strata Kowalczyk i Skinder w finale sprintu drużynowego Justyna Kowalczyk... czytaj dalej » - Praca ze wszystkimi dziewczynami, nie tylko z Moniką, to przede wszystkim wielkie wyzwanie. Czasami jest bardzo radośnie. Naszą malutką Monisię pociągnęliśmy do finału i jest super. I człowiek się cieszy. Czasem jest trudno, gdy przebywasz ze sobą 300 dni w roku i to jeszcze przy bardzo wytężonej pracy. Zdarza się, że psychika jednej i drugiej osoby po prostu czasem nie wytrzymuje - dodawała.

Sama zadecyduje o starcie

W czwartek Kowalczyk pobiegnie w sztafecie. Na razie nie wiadomo, czy pojawi się na starcie we wtorek. Tego dnia odbędzie się bieg na 10 kilometrów stylem klasycznym. Jej ulubiony.

- Wiadomo, że zrobię, co chcę, ale jak trener Wierietielny powie, że wystarczy, to się go posłucham. Patrząc jednak na czasy i miejsce, które w sobotę w skiathlonie osiągała Iza Marcisz, to dochodzę do wniosku, że tamtą rywalizację powinnam skończyć w okolicach dziesiątki. Oczywiście, gdybym wzięła w niej udział. Zastanawiam się, czy walka o 10-15 miejsce na dziesięć kilometrów to jest to, czego chcę - dodawała.

Całe mistrzostwa w Eurosporcie i usłudze Eurosport Player.

W Seefeld rozmawiał Krzysztof Srogosz, Eurosport.pl

Wyniki sprintu drużynowego kobiet w biegach narciarskich (6 x 1,2 km):

1. Stina Nilsson, Maja Dahlqvist (Szwecja) 15.14,93

2. Katja Visnar, Anamarija Lampic (Słowenia) strata 0,37

3. Ingvild Flugstad Oestberg, Maiken Caspersen Falla (Norwegia) 0,60

4. Rosja 0,93

5. USA 2,79

6. Niemcy 6,71

7. Finlandia 8,86

8. Szwajcaria 21,35

9. Białoruś 24,77

10. Justyna Kowalczyk, Monika Skinder (Polska) 46,06