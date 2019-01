"Dziewczynko, jesteś wielka". 17-latka powtórzyła osiągnięcie Kowalczyk

"Dziewczynko, jesteś Wielka" - takim wpisem skwitowała osiągnięcie Skinder w rozgrywanych w Lahti narciarskich mistrzostwach świata juniorów Kowalczyk. 17-letnia zawodniczka w biegu decydującym o medalach finiszowała tylko za Norweżką Kristine Stavaas Skistad i tym samym powtórzyła sukces wielokrotnej medalistki olimpijskiej sprzed 16 lat. Kowalczyk zdobywając wicemistrzostwo świata juniorek miała wówczas 20 lat.



Dziewczynko, jesteś WIELKA! #JWSC2019#lahtipic.twitter.com/1DTmJiWkor — Justyna Kowalczyk (@JuiceKowalczyk) January 20, 2019





"Ładnie i dojrzale walczyła nasza Dziewczynka" - to kolejny wpis najlepszej polskiej biegaczki narciarskiej w historii. Johaug wciąż poza zasięgiem Norweżka Therese... czytaj dalej »

"Jej rozwój nie jest przyśpieszany"

Tomaszowianka jest najmłodszą w historii mistrzynią Polski w biegach narciarskich, bo ten tytuł jako 15-latka, będąc uczennicą trzeciej klasy tomaszowskiego gimnazjum, zdobyła 11 lutego 2017 roku, wygrywając w Wiśle sprint w stylu dowolnym.



W marcu ubiegłego roku zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując w Lahti 55. miejsce, ale już w tym roku, 12 stycznia w Dreźnie, sklasyfikowana została na 20. pozycji, zdobywając swoje pierwsze punkty w PŚ.



- Monika już jako drugoklasistka zaczęła biegać na nartach, a do klubowego szkolenia trafiła będąc w piątej klasie. Wyróżniała się wśród koleżanek i dlatego, kiedy była młodziczką, wystawiałem ją do startu z juniorkami młodszymi, a jako juniorkę młodszą z juniorkami i już z seniorkami. Dzisiaj ciesząc się z sukcesu w Lahti trzeba podkreślić, że Monika pokonała wiele rywalek o dwa lata od niej starszych - z satysfakcją podkreśla jej pierwszy trener Waldemar Kołcun, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego.



Great race, congratulations ladies! #JWSC2019pic.twitter.com/j6RZMGu4CX — JWSC2019 (@JWSC2019) January 20, 2019





- Z pełną odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że jej rozwój nie jest w żaden sposób przyśpieszany. Ona jest bardzo wszechstronna, znakomicie jeździ na wrotkach szybkich, jest dwukrotną mistrzynią województwa lubelskiego w biegach przełajowych, gra w koszykówkę, jest bardzo sprawna, do tego bardzo dobrze się uczy, a do walorów intelektualnych dodać trzeba jej silną psychikę i ogromną waleczność - dodał.



Po niedzielnym sukcesie Skinder minister sportu i turystyki Witold Bańka, gratulując jej i szkoleniowcom, zapowiedział w swoim wpisie na Twitterze, iż "Monika niebawem dołączy do Team 100".



Brawa dla Moniki Skinder, ale gratulacje także dla sztabu szkoleniowego ! Kolosalny postęp w tak krótkim czasie! Monika niebawem dołączy do #TEAM100@MSiT_GOV_PL@Fundacja_PFNhttps://t.co/4mLUIyFHX5 — Witold Bańka (@WitoldBanka) January 20, 2019





Obecnie Skinder jest uczennicą SMS w Zakopanem, ale reprezentuje barwy klubu, w którym się wychowała. Od niespełna roku trenerem kobiecej kadry narodowej jest Aleksander Wierietelny - były szkoleniowiec Kowalczyk, która teraz jest jego asystentką.