Kowalczyk nie wyklucza jeszcze jednego powrotu. "Teraz pobiegłam na dobrym poziomie"

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć! MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

W kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Stefan Hula oddał skok na odległość 101,5 m, co zapewniło mu awans do piątkowej rywalizacji. Mistrzostwa świata w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Dawid Kubacki oddał skok na odległość 104 m. To zapewniło Polakowi 4. lokatę. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo dobry występ Kamila Stocha w czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej. Polak oddał skok na odległość 107 metrów, co dało mu 3. miejsce. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oglądaj mistrzostwa świata w Seefeld w Eurosporcie 1

Kowalczyk oficjalnie zakończyła karierę po poprzednim sezonie. W międzyczasie startowała jednak w biegach niższej rangi i maratonach. Teraz postanowiła wystąpić w Seefeld. W niedzielę w parze z Moniką Skinder zajęła dziesiąte miejsce w sprincie drużynowym. W czwartek z tą samą zawodniczką, a także Izabellą Marcisz oraz Urszulą Łętochą nie udało się powtórzyć tej pozycji.

- Było słabiej niż się spodziewaliśmy. Nie ma co ukrywać. Celem było miejsce 8.-12. To się nie udało, ale z drugiej strony nie mamy w tym momencie wiele do zaoferowania, aby walczyć chociażby z zespołem włoskim. Wiedzieliśmy, że wiele będzie zależało od biegu na wystrzał i tak było. Mam na myśli początek Moniki Skinder. Zdawaliśmy sobie sprawę, że może być różnie. Później każda z nas dała z siebie wszystko, co mogła tego dnia - powiedziała Kowalczyk wysłannikowi eurosport.pl.

- Jedne z nas stać było na tyle, inne na coś odmiennego. Jesteśmy drużyną tak naprawdę od tego czwartku. Pracujemy już na następne mistrzostwa świata i igrzyska olimpijskie. Tam już pewnie beze mnie. Teraz była taka sztafeta pokoleń. Chciałam im przekazać wszystko, co potrafię i umiem najlepiej. Jestem pewna, że w następnej wielkiej imprezie dziewczyny będą już na takim poziomie, że to wyjdzie lepiej.

Paszport nie kłamie

Kowalczyk pokazała w Austrii, że nadal może biegać na wysokim poziomie. - Nie zamykam sobie furtki na udział w jeszcze jakiejś wielkiej imprezie, ale paszport już coraz bardziej mi ją zamyka. W tym momencie mam 36 lat, na mistrzostwach w Oberstdorfie 38, jeszcze więcej na igrzyskach w Pekinie. To już jest dość dużo. Zwłaszcza, że mam w planie brać nowe dziewczyny do kadry. Teraz są już przecież takie zawodniczki jak Iza Marcisz, która za rok czy półtora mnie wygryzie. Mnie już nie będzie.

Oglądaj Wideo: Eurosport Izabela Marcisz po sztafecie kobiet w mistrzostwach świata

Dla mistrzyni z Kasiny Wielkiej to był naprawdę udany powrót do poważnej rywalizacji. - Myślę, że bardzo pomogłam drużynie i o to chodziło. W czwartek mój bieg był chyba na odpowiednim poziomie. Wszyscy tak mi mówią i gratulują. Więc ufam, że pewnie był dobry. Byłam gotowa. Powiedziałam od samego początku, że się przygotuję. Byłam gotowa na swoje maksimum. W sztafecie oddałam na trasie z siebie wszystko. Dziękuję dziewczynom za walkę.

W sobotę start na 50 kilometrów

Reprezentacja nie zostaje do końca mistrzostw. W sobotnim biegu na 30 km nie wystąpi żadna Polka. Kowalczyk natomiast zaprezentuje się w Biegu Piastów. W sobotę wystąpi na dystansie 50 kilometrów.

- Mam jeszcze siłę. Przecież w czwartek przebiegłam tylko pięć kilometrów. Jeszcze tego samego dnia mogłabym pokonać kolejny dystans. W Seefeld żadna z nas nie pobiegnie w walce o medale na 30 kilometrów, bo nie jesteśmy na to gotowe. Dwie dziewczyny jadą na Uniwersjadę. Iza i Monika będą się trochę uczyć w domu, a potem znów czekają je zawody. A ja z dwoma innymi Magdą Kobielusz i Agatą Warło będziemy się przygotowywać, aby za dwa lata mógł ktoś wystartować na 30 kilometrów w Oberstdorfie.

W Seefeld rozmawiał - Krzysztof Srogosz, Eurosport.pl