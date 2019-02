Surowa lekcja dla młodych polskich biegaczek. Justyna Kowalczyk i tak dumna z podopiecznych

Marcisz kilka dni temu w biegu łączonym zajęła 27. miejsce. Był to dla niej debiut w tej konkurencji i można uznać ten rezultat za dobry wynik.

Johaug odjechała rywalkom. Szwedzka niespodzianka na podium Norweżka Therese... czytaj dalej » Teraz 18-latka liczyła na udany występ na dystansie 10 km techniką klasyczną. Nie udało się. Marcisz do Therese Johaug, triumfatorki z Norwegii, straciła 2.29,8. Słabiej spisały się także jej koleżanki z kadry. Urszula Łętocha była 56. - 4.17,0 straty, a Weronika Kaleta 57. - 4.20,2. Po biegu młode zawodniczki nie chciały rozmawiać z mediami. W oczach Marcisz widać było łzy.

Brakuje im jeszcze odpowiedniej siły

- Tego dnia na trasie nie było łatwo. U dziewczyn nie ma jeszcze odpowiedniej siły do pchania, a więc tego, co u mnie było bardzo mocne. Na trasie był kilometr, w którym trzeba było tak popracować. Iza pięknie walczyła, ale w tym momencie to jest ten sam, średni poziom. Wiem, że 19-latka, a więc Szwedka Frida Karlsson we wtorek prawie zdobyła złoto, ale jak o rok młodsza Polka tak pobiegła, to i tak nie jest źle. Gdyby przed sezonem ktoś powiedział Marcisz, że będzie na takiej pozycji w biegu na dziesięć kilometrów stylem klasycznym, to pewnie by nie uwierzyła. Wtedy bała Kowalczyk jednak opuści koronny dystans. Nastawia się na sztafetę Justyna Kowalczyk... czytaj dalej » się przecież, że może nie pojechać na mistrzostwa świata - powiedziała Justyna Kowalczyk, która jest asystentką Aleksandra Wierietielnego.

Podpatrują największe gwiazdy

Czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli nagrywała na trasie nie tylko podopieczne, ale także inne zawodniczki. Przede wszystkim te lepsze.

- Mam dużo materiału do analizy. Porównamy to, co robiły w danym miejscu trasy nasze biegaczki z tym, jak biegły te czołowe. Chcielibyśmy lepszych wyników już teraz, ale wiadomo, że potrzeba jeszcze dużo czasu i pracy. Dziewczyny na tych mistrzostwach miały szanse podpatrzyć najlepsze i na pewno dużo się nauczyły. Jestem dumna, że same widzą, co trzeba poprawić – dodawała.

Czeka je walka o ósme miejsce

W czwartek przed Kowalczyk drugi start w tych mistrzostwach. To będzie sztafeta. Mistrzyni z Kasiny Wielkiej zakończyła karierę po poprzednim sezonie, ale teraz wróciła na dwa biegi w Seefeld. W niedzielę razem z Moniką Skinder zajęła dziesiąte miejsce w sprincie drużynowym. Pokazała się z naprawdę dobrej strony. Teraz także drużyna na nią liczy.

Polki będą walczyły o miejsca 8-10. Najpierw pobiegnie Skinder, potem Kowalczyk, Marcisz i na koniec Urszula Łętocha. Każda z pań będzie miała do pokonania pięć kilometrów.

