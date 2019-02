Miał brąz, teraz dołożył złoto. Sundby triumfuje w biegu na 15 km

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć!

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

To drugi medal Sundby'ego na tej imprezie. Trzeci był w biegu łączonym na 30 km. 34-letni Norweg ma w dorobku trzy Kryształowe Kule za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale indywidualnego zwycięstwa na wielkiej imprezie zasmakował dopiero po raz pierwszy. Wcześniej złote medale MŚ i igrzysk olimpijskich zdobywał tylko w sztafecie lub sprincie drużynowym.

Środowy bieg indywidualny zaczął spokojnie. Po pięciu kilometrach Sundby miał czwarty rezultat, a do Biessmiertnycha tracił osiem sekund. Na półmetku strata wzrosła do 18,3 s.

Dopiero od tego momentu Sundby wyraźnie przyspieszył. Miał komfort, bo na trasę ruszył po Rosjaninie i sztab na bieżąco informował go o sytuacji. Ostatni przed metą pomiar czasu znajdował się po trzynastu kilometrach. Na nim Norweg tracił już tylko 1,5 s. Czekający na mecie Biessmiertnych mógł jedynie bezradnie obserwować, jak Sundby odbiera mu złoty medal.

Ostatni występ Polaków

Staręga do triumfatora stracił 4.51,9. Dominik Bury został sklasyfikowany na 62. pozycji - 4.58,7, a jego brat Kamil na 69. - 6.04,5.

To był ostatni start polskich biegaczy w Seefeld. Do Austrii przyjechało ich trzech, co wyklucza udział w sztafecie, a do biegu na królewskim dystansie 50 km nie przystąpią.