"Jak paskudne karaluchy". Spór o udział rosyjskich biathlonistów

Norwegowie są zgodni. Reprezentanci krajów odpowiadających za wybuch konfliktu zbrojnego nie powinni być dopuszczeni do rywalizacji w sporcie. Przekonywali o tym w mediach społecznościowych Boe, jego brat Tarjei, Sturla Holm Laergreid, Ingrid Landmark Tandrevold i Marte Olsbu Roeiseland.

"Jak paskudne karaluchy"

Tak zdecydowane stanowisko nie mogło spodobać się Rosjanom.

- Oni zawsze byli przeciwko nam. Mam tu na myśli braci Boe i innych. Takie wpisy nie są więc dla mnie zaskoczeniem. Jesteśmy ich największymi konkurentami, zawsze będziemy od nich silniejsi – stwierdziła w rozmowie z serwisem sport24.ru Riezcowa, która w przeszłości dwukrotnie wygrywała klasyfikację końcową Pucharu Świata.

- Norwegowie zawsze przeciwni byli naszym występom w zawodach międzynarodowych. Zawsze tak było. Włażą wszędzie jak paskudne karaluchy – dodała.

Norwegowie musieli zareagować

Taki słów nie mógł zostawić bez komentarza Johannes Thingnes Boe, który od środy rywalizować będzie w mistrzostwach świata w Oberhofie.

- Nic dziwnego, że reagują z taką intensywnością. Trudno im będzie zabierać głos, gdy w ich kraju nie będzie wolności słowa. Obecnie mogą zaistnieć wyłącznie dzięki ostrej krytyki. Wszyscy poza Rosją widzą, jakie to głupie. Nie chcemy tracić energii na coś takiego – powiedział Boe, cytowany przez dziennik "Verdens Gang".

- Najsilniejsi konkurenci pojawią się w Oberhofie, choć oczywiście stawka byłaby mocniejsza z Rosjanami i Białorusinami. Pragniemy ich obecności po zakończeniu wojny – oznajmił.

Takich właśnie reakcji Rosjan spodziewał się inny norweski biathlonista Sturla Holm Laergreid.

- Podtrzymujemy to, co powiedzieliśmy. Nie zmienimy zdania pod wpływem rosyjskiej krytyki. To nic nowego. Gdy otwarcie mówimy o kwestiach politycznych, jesteśmy atakowani. Musimy to znieść – podkreślił.

- Karaluchy są bardzo wytrzymałe, potrafią przetrwać ataki chemiczne. Być może to znak, że jeśli Rosjanie zaatakują bronią nuklearną, Norwegowie przeżyją – zauważył w żartobliwym tonie Laergreid.