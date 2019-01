Nie ma mocnego na Boe. Wygrał siódmy raz

W piątkowym sprincie triumfował Aleksander Łoginow, co oznaczało, że w sobotę Boe wystartuje jako drugi. Tym razem role się odwróciły - Rosjanin nie miał nic do powiedzenia i nie liczył się w walce o podium, choć miał tyle samo niecelnych strzałów co Norweg - po trzy.

Boe prowadził po pierwszym strzelaniu i do końca nic się nie zmieniło. Jako jeden z nielicznych walkę z nim próbował nawiązać Martin Fourcade, ale na ostatnim strzelaniu dwukrotnie spudłował i ukończył zawody na czwartej pozycji.

Drugie miejsce zajął Niemiec Arnd Peiffer, a trzeci był Włoch Lukas Hofer - jedyny zawodnik z czołówki, który strzelał bezbłędnie.

W piątek niespodziankę sprawił Grzegorz Guzik, który wywalczył pierwsze w tym sezonie punkty do klasyfikacji generalnej, gdy uplasował się na 27. miejscu. W sobotę było już gorzej - rozpoczął od czterech pudeł. Polak nie poddał się, zdecydowanie lepiej strzelał z pozycji stojącej, ale wystarczyło to tylko na 44. miejsce.



Na niedzielę zaplanowano sztafety 4x6 km kobiet i 4x7,5 km mężczyzn.

Wyniki:

1. Johannes Boe (Norwegia) 34.29,8 (3 karne rundy)

2. Arnd Peiffer (Niemcy) strata 15,1 s (1)

3. Lukas Hofer (Włochy) 15,8 (0)

4. Martin Fourcade (Francja) 32,6 (3)

5. Aleksander Łoginow (Rosja) 42,4 (4)

---

44. Grzegorz Guzik (Polska) 4.32,6 (5)

klasyfikacja generalna PŚ:

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 542 pkt.

2. Aleksander Łoginow (Rosja) 412

3. Martin Fourcade (Francja) 342

4. Simon Desthieux (Francja) 336

5. Simon Eder (Austria) 328

6. Arnd Peiffer (Niemcy) 307

---

66. Grzegorz Guzik (Polska) 14