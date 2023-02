50-letni gwiazdor poprawił strzelecki rekord. "Wyprzedał bilety w naszej hali"

Mathias Brome został sfaulowany podczas meczu Szwecja – Łotwa, który zakończył się zwycięstwem Skandynawów 3:2. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Japońskie hokeistki po dogrywce remisowały z Czeszkami 2:2, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsze okazały się Japonki. Japonia zajęła pierwsze miejsce w grupie i awansowałą do dalszej fazy rozgrywek. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Pekin 2022 - hokej na lodzie kobiet. Zdobyta przez hokeistki Finlandii bramka początkowo nie została zaliczona. Dopiero weryfikacja zapisu wideo po zakończeniu meczu doprowadziła do uznania gola. Spotkanie zostało wznowione, a zegar cofnięty do chwili, w której padł nieuznany wcześniej gol. Mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla Amerykanek.

Hilary Knight strzeliła gola na 2:0 w meczu półfinałowym USA – Finlandia. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Amerykańskie hokeistki pokonały Finlandię 4:1 i awansowały do finału turnieju olimpijskiego, w którym zmierzą się z Kanadyjkami. Dwie bramki padły w ostatniej minucie tego spotkania. Gole dla USA strzeliły Cayla Barnes, Hilary Knight, Hayley Scamurra i Abby Roque. Honorowe trafienie dla Finek zanotowała Susanna Tapani. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Agnieszka Baczkowska jest odpowiedzialna za kontrolę sprzętu w kobiecych skokach narciarskich. Podczas konkursu mikstów zdyskwalifikowała ona 5 zawodniczek, które miały zbyt duży kombinezon. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Eksperci Eurosportu: Mariusz Czerkawski i Katarzyna Zygmunt podsumowali najważniejsze wydarzenia w olimpijskim turnieju w hokeju na lodzie. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Gol na 4:0 na pustą bramkę i Słowacja awansuje do ćwierćfinału, w którym zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.

Pekin. Hokej na lodzie. Słowacy pieczętują awans do...

Hokeiści Danii wygrali 3:2 z Łotwą i awansowali do ćwierćfinału olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie. W walce o awans do najlepszej czwórki zmierzą się z reprezentacją Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zobacz najważniejsze momenty meczu Dania - Łotwa. Duńczycy wygrali 3:2 i awansowali do ćwierćfinału turnieju olimpijskiego.

Drugi gol Czechów, ale nie wystarczyło to nawet do złapania kontaktu.

Eksperci Eurosportu Mariusz Czerkawski i Katarzyna Zygmunt podsumowali najważniejsze wydarzenia dnia. We wtorek rozegrano 4 mecze 1/8 finału turnieju mężczyzn: Kanada – Chiny 7:2, Szwajacaria – Czechy 4:2, Dania – Łotwa 3:2, Słowacja – Niemcy 4:0. W ćwierćfinałach Słowacja zagra z USA, Kanada ze Szwecją, Finlandia ze Szwajcarią i Dania z drużyną Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast w środę Finki zmierzą się ze Szwajcarkami w meczu o trzecie miejsce. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Drużyna Słowacji wygrała z USA konkurs rzutów karnych i awansowała do półfinału turnieju olimpijskiego w hokeju na lodzie. W regulaminowym czasie gry padł wynik 2:2, rozstrzygnięcia nie przyniosła również dogrywka.

Wycofanie bramkarza przez Słowaków niespełna minutę przed końcem trzeciej tercji okazało się kluczem do wyrównania w meczu z USA. Słowacja wygrała mecz po rzutach karnych i awansowała do półfinału olimpijskiego turnieju.

Kanadyjczycy wycofali bramkarza goniąc wynik, ale Szwedzi byli w stanie to wykorzystać.

Marie-Philip Poulin strzeliła drugiego gola dla Kanady w finałowym meczu z USA. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Marie-Philip Poulin strzeliła trzeciego gola dla Kanady w finałowym meczu z USA. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Hilary Knight strzeliła gola na 1:3 dla USA w finałowym meczu z Kanadą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Sarah Nurse strzeliła pierwszego gola dla Kanady w finałowym meczu z Amerykankami. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

W końcówce finału Amerykanki strzeliły gola na 2:3 w finałowym starciu z Kanadą. Zobacz, jak do tego doszło. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co na temat olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie na igrzyskach w Pekinie mieli do powiedzenia eksperci Eurosportu: Katarzyna Zygmunt, Jacek Chadziński i Mariusz Czerkawski. U kobiet złote medale zdobyły Kanadyjki, które wygrały z Amerykankami 3:2. Mężczyźni rozegrają w piątek półfinały. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W końcówce meczu Finlandia – Słowacja Harri Pesonen trafił do pustej bramki i tym samym przypieczętował awans Finów w finału. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Karny, który dał rosyjskim hokeistom awans do olimpijskiego finału.

Po trzech tercjach i dogrywce Szwedzi remisowali z Rosjanami 1:1. Gole strzelili Anton Slepyszew i Anton Lander. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsi okazali się Rosjanie, którzy w finale zagrają z Finlandią. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz awanturę, do której doszło w trakcie meczu Słowacja - Szwecja. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Farma węży, rosnące długi i bankructwo. Problemy znanego hokeisty To bez wątpienia... czytaj dalej » Do niedzieli Jagr współdzielił nieoficjalny rekord z legendarnym Waynem Gretzkim. Na dziesięć dni przed swoimi 51. urodzinami zdołał jednak starszego o 11 lat Kanadyjczyka wyprzedzić.

Jaromir Jagr żywą legendą

Choć Kladno przegrało 4:5 na wyjeździe z HC Ocelari Trzyniec, to hokeiści zwycięskiej drużyny byli pod wrażeniem wyczynu Jagra, który miał także asystę.

- Niewiarygodne, czapki z głów. Patrzysz się na Jarda (pseudonim Jagra - red.) i widzisz, że on ma to "coś". Trudno jest grać przeciwko niemu. To był świetny mecz w jego wykonaniu. "Wyprzedał" bilety w naszej hali. Wierzę, że będzie dalej dobrze sobie radził na tafli i poprawi ten rekord - powiedział lider zespołu z Trzyńca Marko Dano, brązowy medalista igrzysk w Pekinie, który z 24 bramkami jest liderem czeskiej extraligi.



CAN'T STOP. WON'T STOP.

Jaromír Jágr

— Hockey News Hub (@HockeyNewsHub) February 5, 2023

- Jest żywą legendą. Nadal jest silny, gdy jedzie z krążkiem, to widać - dodał obrońca Trzyńca 25-letni Lukas Kanak, który miał niespełna rok, gdy Jagr na igrzyskach w Nagano zdobywał z kolegami złoty medal.

Legendarny czeski zawodnik jest wychowankiem klubu z Kladna. W 1990 roku przeszedł z HC do zespołu Pittsburgh Penguins. W amerykańsko-kanadyjskiej lidze NHL rozegrał 24 sezony i jest czwartym strzelcem w historii tych rozgrywek - 766 goli. Dwukrotnie wywalczył Puchar Stanleya z Pittsburgh Penguins (1991, 1992). Za oceanem grał także w Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers i Calgary Flames.

Źródło: Getty Images Jaromir Jagr jest właścicielem klubu HC Kladno

Jest dwukrotnym mistrzem świata (2005, 2010), mistrzem olimpijskim z Nagano (1998) i brązowym medalistą igrzysk z Turynu (2006). Obecne rozgrywki to 35. sezon w profesjonalnej karierze.

- Mój sukces to w 90 procentach efekt ciężkiej pracy, a w 10 procentach talentu - mówił Jagr w ubiegłym roku podczas wizyty w Katowicach.