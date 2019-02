Marcisz zachwycona. "Z Kowalczyk pójdę w góry nawet w klapkach"

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć!

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

W kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Stefan Hula oddał skok na odległość 101,5 m, co zapewniło mu awans do piątkowej rywalizacji.

W czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Dawid Kubacki oddał skok na odległość 104 m. To zapewniło Polakowi 4. lokatę.

Bardzo dobry występ Kamila Stocha w czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej. Polak oddał skok na odległość 107 metrów, co dało mu 3. miejsce.

- Niezwykle lubię biegać pięć kilometrów łyżwą. To jest taki mój ulubiony dystans w tym sezonie. Jestem bardzo zadowolona. Dałam z siebie wszystko, żeby sztafeta była na jak najlepszy miejscu. Wiadomo, że biegnąca z nami w drużynie Justyna Kowalczyk niezwykle dużo nadrobiła na drugiej zmianie. Dzięki temu miałam troszkę lepszą pozycję wyjściową, żeby ścigać dziewczyny przede mną. Zrobiłam to, co miałam zrobić - mówiła wysłannikowi eurosport.pl Krzysztofowi Srogoszowi.

Po raz pierwszy i zapewne ostatni zawodniczka SS Prządki Ski wystąpiła w jednym zespole z Kowalczyk.

- Czułam stres przed naszym wspólnym startem. Wiedziałam, że ona przekaże mi sztafetę na dobrym miejscu i będę musiała to utrzymać. Kiedy wystartowałam, to od razu czułam, że będzie dobrze. Miałam odpowiednio przygotowane narty. Z kilometra na kilometr biegło mi się coraz lepiej. Widziałam przeciwniczki przede mną. Apetyt rósł.

Chce być w czołowej trzydziestce

Marcisz równie świetnie jak zakończyła, także rozpoczęła imprezę w Seefeld. W biegu łączonym (7,5 km techniką klasyczną + 7,5 km techniką dowolną) zajęła 27. miejsce. A to był przecież jej debiut w mistrzostwach świata.

- To było więcej niż zakładałam. Przecież jeszcze kilka miesięcy temu walczyłam o to, aby w ogóle na tę imprezę przyjechać. A tutaj pierwszy start na tak długim dystansie i miejsce w czołowej trzydziestce. Dla mnie to było ogromne zaskoczenie, ale chyba już się z tym oswoiłam. Potem na 10 kilometrów klasykiem we wtorek chciałam być znów w trzydziestce. Troszkę zabrakło, dokładnie 12 sekund. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie zawitam na stałe na takich pozycjach.

Bardzo wymagająca trenerka

Od kwietnia zeszłego roku Marcisz jest trenowana przez Kowalczyk. - Jest bardzo wymagająca. Widzę jednak w tym wszystkim przyszłość. Wiem, że to przyniesie efekt i już jest on widoczny. W dziewięć miesięcy zrobiłam duży postęp. Idę w te góry razem z nią i to nawet w klapkach.

Być może w najbliższym czasie grupa kierowana przez Kowalczyk się rozrośnie. Są plany, aby liczyła nie siedem, ale dziesięć młodych biegaczek. - To dobry pomysł, bo dzięki temu poziom może wzrosnąć. My będziemy mogły od siebie wymagać coraz więcej i uczyć się nawzajem.

W Seefeld rozmawiał - Krzysztof Srogosz, Eurosport.pl