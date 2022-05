Skok, jakiego świat nie widział. Nastolatek czaruje

Pekin 2022. Yuzuru Hanyu spróbował najtrudniejszego skoku, ale upadł Yuzury Hanyu... czytaj dalej » Malinin przyszedł na świat w Stanach Zjednoczonych w 2 grudnia 2004 roku. Jest synem urodzonych w Rosji uzbeckich łyżwiarzy singlistów: Tatiany Malininy i Romana Skorniakowa. Niedawno został mistrzem świata juniorów w Tallinie.

Dodatkowe pół obrotu

Teraz w wielkim stylu wykonał na treningu najtrudniejszy skok, poczwórnego axla. To jedyny skok rozpoczynany od najazdu przodem. Przez to zawodnik musi wykonać w rzeczywistości pół obrotu więcej, bo ląduje tyłem.

- To było ekscytujące zobaczyć na żywo, z jaką łatwością Ilia wykonał poczwórnego axla. Wykonał tę próbę dwukrotnie i za każdym razem czysto - cieszył się trener amerykańskich łyżwiarzy figurowych Tom Zakrajsek.

We see you IliaIlia Malinin with a quad Axel today at Jump On It Cam pic.twitter.com/yUSrSHq7Bw — U.S. Figure Skating (@USFigureSkating) May 12, 2022

Malinin wielokrotnie próbował poczwórnego Axla, ale miał problem z prawidłowym lądowaniem. Wielu zawodników starało się to zrobić podczas rywalizacji, jednak bez powodzenia. To jak na razie jedyny skok, którego nie udało się czysto wykonać w zmaganiach mężczyzn.

Nieudane próby Hanyu

Malinin w styczniu został wicemistrzem Stanów Zjednoczonych. W dwóch programach wykonał pięć czystych poczwórnych skoków różnych rodzajów. Mimo to nie znalazł się w kadrze na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Jako powód podano zbyt małe doświadczenie seniorskie 17-latka.

W mistrzostwach świata juniorów w zeszłym miesiącu w Estonii w programie dowolnym Ilia zaliczył cztery poczwórne skoki – trzy z nich wylądował czysto.

Źródło: Getty Images Ilia Malinin jest aktualnym wicemistrzem Stanów Zjednoczonych

W grudniu zeszłego roku dwukrotny złoty medalista olimpijski Yuzuru Hanyu w mistrzostwach Japonii wylądował poczwórnego axla, ale na dwie nogi. Mówiło się, że to najlepsza próba tego skoku w historii w trakcie zawodów.

W trakcie igrzysk w Pekinie Hanyu z całych sił walczył o miejsce na podium. Znów próbował dokonać niemożliwego, ale w końcówce skoku zabrakło mu odpowiedniej rotacji.