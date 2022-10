17-latek wykonał wyjątkowy skok i sięgnął po wygraną. "Nadal jestem w szoku"

Zawody ISU Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym oglądaj w Eurosporcie Extra w Playerze

Po programie krótkim mężczyzn liderem był Kao Miura, który wyprzedzał Cha Jun-hwana i Daniela Grassla. Malinin zaliczył upadek. W programie dowolnym dał jednak popis, wykonując między innymi spektakularny skok.

- Byłem bardzo zadowolony z tego, jak go wylądowałem. Muszę zachować pewność siebie w każdym konkursie, w którym startuję - powiedział młody łyżwiarz, który zdobył złoty medal, wyprzedając Miurę i Jun-hwana.

Nie pierwszy raz

Już w zeszłym miesiącu 17-letni Malinin stał się pierwszą osobą, która wykonała poczwórnego axla w historii łyżwiarstwa figurowego.

Teraz mistrz świata juniorów z 2022 roku zaliczył najlepszy personalny rezultat. Jadąc do piosenki "Euphoria" Labrintha uzyskał 194,29 punktów, a łącznie zanotował wynik 280,37 punktów.

- Czułem się świetnie, to była naprawdę dobra jazda. Nadal jestem w szoku - powiedział Malinin.

- Zaufałem pracy wykonanej na treningach i przyniosło to dobry efekt. Bardzo ważne było, aby zapomnieć o wczorajszym upadku i skupić się na programie dowolnym. Dało mi to pewność, że mogę spróbować poczwórnego axla i udało mi się to zrobić. Jestem bardzo zadowolony - ocenił Amerykanin.

Kolejne zawody to Skate Canada, które odbędą się w dniach 28 - 30 października w Mississauga.

ISU Grand Prix to najbardziej prestiżowy cykl w łyżwiarstwie figurowym. Zawodnicy podczas sezonu wystąpią w siedmiu zawodach. Rywalizacja rozpoczęła się 21 października w Norwood, a zakończy się finałem cyklu w Turynie.