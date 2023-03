Bolesna kara dla Rosji i Białorusi. Polska może na tym skorzystać

Japońskie hokeistki po dogrywce remisowały z Czeszkami 2:2, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsze okazały się Japonki. Japonia zajęła pierwsze miejsce w grupie i awansowałą do dalszej fazy rozgrywek. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

"Rada IIHF zdecydowała, że ponowne włączenie rosyjskich i białoruskich drużyn do rozgrywek pod jej egidą nie jest jeszcze bezpieczne i nie będzie bezpieczne w nadchodzącym sezonie 2023/24" – napisano w komunikacie Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie.



IIHF zawiesiła reprezentacje narodowe i kluby z Rosji oraz Białorusi w międzynarodowych imprezach we wszystkich kategoriach wiekowych po inwazji zbrojnej na Ukrainę w ubiegłym roku.

"Zbyt duże ryzyko"

Odebrano też Sankt Petersburgowi organizację mistrzostw świata 2023 - zaplanowaną na maj imprezę przeniesiono do fińskiego Tampere i łotewskiej Rygi.

- Jest zbyt wcześnie, aby przywracać Rosję i Białoruś do naszych rozgrywek – powiedział prezes IIHF Luc Tardif po spotkaniu rady organizacji.

Jako powód tej decyzji podał "zbyt duże ryzyko” dla bezpieczeństwa zawodników, sędziów i kibiców.

Dodał, że IIHF dokona ponownej oceny sytuacji w marcu 2024 roku przed rozpoczęciem kwalifikacji do zimowych igrzysk olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Polska z większymi szansami na awans

Środowa decyzja IIHF oznacza, że z Dywizji 1A, w której występuje Polska, do elity na pewno awansują dwa zespoły. Początkowo federacja miała zamiar przyznać czołowej dwójce tzw. prowizoryczny awans. Miał on zostać potwierdzony podczas kongresu, który odbędzie się w fińskim Tampere podczas MŚ elity (12-28 maja), czyli już po zakończeniu zmagań światowego zaplecza.

Mistrzostwa świata Dywizji 1A odbędą się w Nottingham na przełomie kwietnia i maja. W walce o awans przeciwnikami Biało-Czerwonych będą spadkowicze z elity, czyli zespoły Włoch i Wielkiej Brytanii, oraz Korea Południowa, Litwa i Rumunia.

Polacy ostatni raz występowali w hokejowej elicie wiosną 2002. Wtedy zajęli w turnieju rozgrywanym w Szwecji 14. miejsce i spadli. W tamtej kadrze grali m.in. Mariusz Czerkawski i Krzysztof Oliwa, a trenerem był Wiktor Pysz.