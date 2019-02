Spadek Hojnisz, awans Żuk. Polki spotkały się pod koniec pierwszej dziesiątki

Czwarta po sprincie Hojnisz (0+0+2+1) znakomicie rozpoczęła sobotni bieg. Po dwóch strzelaniach nie miała na swoim koncie ani jednego pudła i na trzecie strzelanie wbiegła na pierwszym miejscu. Niestety wówczas zaczęło nieco mocniej wiać, co pośrednio przyczyniło się do dwóch karnych rund i spadku na czwarte miejsce. Podczas ostatniej wizyty na strzelnicy spudłowała raz, co zaowocowało siódmym miejscem i stratą 59,9 s na mecie do Herrmann.

Znakomity start Hojnisz w Salt Lake City. Polka blisko podium Świetna postawa... czytaj dalej » O jedno pudło mniej zanotowała Żuk (1+1+0+0). 21-latka strzelała wolno, ale 17. czas biegu pozwolił jej osiągnąć drugi najlepszy rezultat w karierze. W czwartkowym sprincie w Soldier Hollow była szósta, tym razem zakończyła rywalizację na ósmym miejscu. Wynik jest tym cenniejszy, że po dwóch strzelaniach utalentowana zawodniczka była 16., tak więc w drugiej części dystansu przebyła odwrotną drogę do Hojnisz.

58. w sprincie Kinga Zbylut nie pojawiła się na starcie.

Wielka forma Niemek

Po pudłach Hojnisz w stójce stało się jasne, że o zwycięstwo walczyć będą Niemki. Co prawda Herrmann (0+0+1+1) miała na strzelnicy gorszy wynik niż Hildebrand (0+0+0+1), ale w biegu była w sobotę bezkonkurencyjna (od drugiej najszybszej na trasie Dorothei Wierer miała czas lepszy o ponad 17 s). To pozwoliło 30-latce wyprzedzić starszą o rok rodaczkę na finałowym okrążeniu i odnieść trzecie zwycięstwo w karierze.

Nową liderką klasyfikacji generalnej PŚ została szósta w sobotę Włoszka Lisa Vittozzi, która zepchnęła na drugie miejsce swoją rodaczkę Dorotheę Wierer (20. miejsce w biegu na dochodzenie).

Bieg pościgowy panów o godzinie 22:10 czasu polskiego. Na niedzielę zaplanowano rywalizację w sztafecie mieszanej i pojedynczej sztafecie mieszanej. Relacje na żywo w Eurosporcie 1.

Wyniki:

1. Denise Herrmann (Niemcy) 28.03,4 (2 rundy karne)

3. Franziska Hildebrand (Niemcy) strata 4,2 s (1)

3. Kaisa Makarainen (Finlandia) 16,5 (3)

4. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 27,0 (4)

5. Anastasiya Kuzmina (Słowacja) 27,0 (4)

6. Lisa Vittozzi (Włochy) 55,6 (2)

7. Monika Hojnisz (Polska) 59,9 (3)

8. Kamila Żuk (Polska) 1.16,0 (2)

Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Lisa Vittozzi (Włochy) 713 pkt

2. Dorothea Wierer (Włochy) 706

3. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 640

4. Anastasiya Kuzmina (Słowacja) 620

5. Kaisa Makarainen (Finlandia) 545

6. Paulina Fialkova (Słowacja) 526

7. Monika Hojnisz (Polska) 468

...

46. Kinga Zbylut (Polska) 95

54. Kamila Żuk (Polska) 72

Klasyfikacja PŚ w biegu na dochodzenie:

1. Dorothea Wierer (Włochy) 277 pkt

2. Lisa Vittozzi (Włochy) 270

3. Kaisa Makarainen (Finlandia) 228

...

12. Monika Hojnisz (Polska) 135

45. Kamila Żuk (Polska) 34

49. Kinga Zbylut (Polska) 28