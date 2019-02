Heroiczna walka na sankach przy zawrotnej prędkości. Do mety zabrakło tak niewiele

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Lin Sin-Rong to nie zawodniczka z czołówki. W niedzielę popełniła techniczny błąd, po którym musiała bronić się przed wywrotką. Jednocześnie pokazała wielkie serce do walki.

Niejedna zawodniczka w takiej sytuacji by się poddała. Przy prędkości przekraczającej 100 km/godz. Tajwanka straciła kontrolę nad sankami i przez chwilę szorowała brzuchem po torze. - Oj, oj, oj, oj, oj, oj - denerwował się komentator Eurosportu Grzegorz Pajda.

Oglądaj Wideo: Eurosport Pędziła na sankach 100 km/h. Poważny wypadek był o włos

Lin Sin-Rong zachowała jednak zimną krew i jakoś wskoczyła z powrotem na sanki, by po raz trzeci w sezonie zapunktować w zawodach Pucharu Świata. Z incydentu ambitna reprezentantka Tajwanu wyszła bez szwanku, jednak nie nie mogła być w pełni szczęśliwa.

Ostatni fragment toru, przed samą metą, ze względów bezpieczeństwa prowadzi już delikatnie w górę. A obijająca lodową rynnę Sin-Rong Lin wcześniej wytraciła niemal całą prędkość. Żeby wpaść na metę siłą rozpędu, potrzebowała jeszcze paru metrów. Zadania na pewno nie ułatwił mocno padający śnieg, który dodatkowo spowolnił saneczkarkę.

Źródło: Eurosport Lin Sin-Rong zachowała zimną krew

Meta pod nosem

Mając metę pod nosem, Tajwanka zeszła z sanek. Zgodnie z przepisami mogła je chwycić w dłoń i tak przemierzyć ostatnie metry. Wówczas oficjalnie ukończyłaby rywalizację. Ostatecznie przy jej nazwisku wyświetlił się jednak kod DNF (did not finish - nie ukończyła). Buty, których używają zawodnicy, w praktyce nie nadają się do chodzenia po lodowym torze, a szczególnie pod górę. Dzielna Lin Sin-Rong nie sprostała karkołomnemu zadaniu i koniec końców nie została sklasyfikowana.

Źródło: Eurosport Tajwanka zatrzymała się tuż przed linią mety

Niedzielne zawody wygrała Włoszka Sandra Robatscher przed liderką Pucharu Świata Niemką Natalie Geisenberger i Rosjanką Wiktoriją Demczenko.