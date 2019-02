"Z dyktaturami jest łatwiej". Szef światowego narciarstwa podpadł wywiadem

Dominik Paris wygrał rywalizację w supergigancie podczas alpejskich mistrzostw świata w Are. Drugie miejsce zajęli ex aequo Francuz Johan Clarey i Austriak Vincent Kriechmayr, którzy do Parisa stracili 0.09 s. Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Paris ze złotem w supergigancie. Za nim dwóch wicemistrzów Włoski alpejczyk... czytaj dalej » Po fali potężnej krytyki we własnym kraju i tych sąsiadujących Kasper przeprosił w czwartek za swoje słowa, ale zastrzegł, że zostały wyjęte z kontekstu. Prezydenta FIS zrugał m.in. słynny narciarz alpejski Norweg Aksel Lund Svindal.

- Czasem ludzie wygadują bzdury, które są tak głupie, że nie trzeba tego komentować. Każdy na tej planecie, kto ma odrobinę taktu, wie, że to kompletny bełkot. Nie ma o czym mówić - stwierdził na antenie telewizji SRF 1 jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii swojej dyscypliny.

Imigranci nie interesują się narciarstwem

Wywiad z Kasperem opublikowano w poniedziałek w dniu rozpoczęcia mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim w szwedzkim Are. 75-latek, będący od 1998 roku prezydentem FIS, wypowiedział się na tematy związane ze zmianami klimatu, imigrantami i przyznał, że imprezy sportowe łatwiej organizować w krajach rządzonych przez dyktatorów. Rozmowa rozpoczyna się od pytania o stan narciarstwa w Szwajcarii, który Kasper zdiagnozował następująco:

- Mówimy, że jest trend spadkowy. Biorąc pod uwagę wyniki oglądalności, to nieprawda. Jednakże slogan, mówiący o tym, że wszyscy jeżdżą nie jest już właściwy. Drugie pokolenie imigrantów nie ma prawie nic wspólnego z narciarstwem, praktycznie nie organizuje się już narciarskich obozów.

Zmiany klimatu? Dowodów nie ma

Królowa schodzi ze sceny. "Moje ciało jest zniszczone, woła stop" To ostatnia... czytaj dalej » Długoletni działacz zaznaczył ponadto, że na mniejsze zainteresowanie uprawianiem narciarstwa wpływają np. coraz większy dostęp do gier wideo. W pewnym momencie temat zszedł na zanieczyszczenia środowiska. Dziennikarz Rene Hauri poprosił prezydenta FIS o wyjaśnienie, co ma na myśli, mówiąc o "tzw. zmianach klimatu".

- Nie ma na to dowodów. Mamy śnieg, miejscami bardzo dużo - ocenił. - Byłem na igrzyskach w Pjongczangu i na początku było minus 35 stopni. Do każdego trzęsącego się, który do mnie podchodził, mówiłem: witaj w globalnym ociepleniu - kontynuował.

Potrafią zorganizować bez pytania

W innym miejscu rozmowa dotyczy coraz większej niechęci społeczeństw zachodnich do organizacji kosztownych imprez sportowych jak igrzyska olimpijskie. W kilku krajach odbyły się niedawno referenda odrzucające takie pomysły. Dziennikarz zapytał, czy aby nie z powodu coraz większego racjonalnego społecznego podejścia sportowe federacje kierują się w stronę mało rozsądnych lokalizacji.

- Jeśli ci się to spodoba, to tak. Dyktatury potrafią zorganizować takie wydarzenia bez pytania się ludzi. Z dyktaturami jest łatwiej. Z punktu widzenia biznesowego wolę zwrócić się do dyktatur, zamiast kłócić się z ekologami. Ale nie chcę organizować imprez w krajach, gdzie ludzie głodują. Tam nakreślam czerwoną linię. Jeśli Katar jutro wyrazi chęć organizacji igrzysk, to będę temu przeciwny - mówił.

Hauri zapytał wobec tego, czy FIS ma więcej skrupułów w porównaniu do federacji piłki nożnej, ręcznej czy unii kolarskiej, które organizowały mistrzostwa świata w tym kraju. - Nie chcę wdawać się w politykę. W Katarze jest zwyczajnie za dużo piasku, a nie śniegu – stwierdził.

W środę Kasper opublikował na oficjalnej stronie internetowej FIS artykuł, w którym zachwalał mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim i przepraszał za wypowiedzi.

"W ostatnim czasie w szwajcarskich mediach pojawiły się doniesienia z kontrowersyjnymi wypowiedziami, które mi przypisywano. Po pierwsze i najważniejsze, chciałem przeprosić za te słowa, które nie powinny być brane dosłownie, a co nie zostało zaznaczone w finalnej treści wywiadu. Biorę pełną odpowiedzialność za to nieporozumienie" - napisał w przedostatnim akapicie dość długiego tekstu.