Sumienie nie pozwoliło jej przyjąć złotego medalu. Zostanie wyróżniona w inny sposób

Video: Eurosport

Postawa fair play Cerundolo. Argentyńczyk przyznał się do błędu

Pod koniec pierwszego seta doszło do małej kontrowersji w meczu Andy Murray – Francisco Cerundolo w 1. rundzie US Open. Sędzia przyznał punkt Argentyńczykowi, choć ten nie zdążył odbić piłki. Po chwili sam zawodnik przyznał się błędu, za co podziękował mu Murray. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

