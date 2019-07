Włoski himalaista spadał kilkaset metrów na Gasherbrum VII. Na ratunek ruszyli Urubko i dwaj inni Polacy

Legia Honorowa za akcję ratunkową na Nanga Parbat. Czterech Polaków odznaczonych Prezydent... czytaj dalej » Poza szczytami głównymi Gasherbrum - masyw górski w Karakorum na granicy Chin i Pakistanu - ma też kilka bocznych, w tym ten nazywany VII, sięgający 6955 m n.p.m.



Cassardo po upadku znajdował się na wysokości ok. 6300 m n.p.m. Cimenti dotarł do niego, przez całą noc utrzymywał kontakt radiowy ze swoją partnerką i lekarzami. - Jest przytomny i świadomy tego, co się stało - przekazał.

Urubko: wyliże się z tego

By przyspieszyć akcję helikopterową, interweniowała włoska ambasada w Pakistanie. Okazało się, że maszyny najpierw musiały ewakuować ośmioro wspinaczy spod K2 i Broad Peak.



Na pomoc ruszyli także Urubko i Don Bowie, po udanym sobotnim ataku na Gasherbrum II (8038 m n.p.m.). Wspinali się, by dotrzeć do poszkodowanego i pomóc w jego przetransportowaniu do bazy. Potem dodano, że w drodze są także dwaj Polacy, nie ujawniając ich nazwisk.



W niedzielę, po godzinie 20, w mediach społecznościowych najnowsze wieści z Gasherbrum VII podała Anna Piunova, redaktor naczelna mountain.ru. - Właśnie dostałam wiadomość od Denisa Urubko: "sprowadziliśmy Francesco Cassardo z 6200 do C1. Śpi pod tlenem. Czekamy na helikoptery, które mają tu być rano. Wyliże się z tego. Don, Janusz i Jarosław dokonali cudu" - przekazała.

Źródło: Getty Images Urubko ruszył na pomoc włoskim himalaistom



Urubko - miał obywatelstwo radzieckie, kazachskie, ma rosyjskie i, od roku 2015, polskie - uważany jest za himalaistę wybitnego. W dziewięć lat wszedł na wszystkie 14 ośmiotysięczników świata. Bez tlenu. Dwa z nich zdobył zimą, jako pierwszy człowiek na ziemi.



W styczniu 2018 wspólnie z Adamem Bieleckim, Piotrem Tomalą i Jarosławem Botorem przerwali wyprawę na K2, by ruszyć na pomoc schodzącym z Nanga Parbat Elisabeth Revol i Tomasowi Mackiewiczowi. Francuzkę odnaleziono. Przeżyła. Polakom przyznano za akcję Legią Honorową, najwyższe francuskie odznaczenie państwowe.

Po powrocie na K2 polska ekipa czekała na okna pogodowe, pozwalające zaatakować szczyt. Urubko w końcu porwał się na to samodzielnie, bez zgody kierownictwa. I bez sukcesu.