Ratunek Cassardo przez grupę Polaków "ma charakter wybitnego przedsięwzięcia"

30.03 | Adam Bielecki niedawno wrócił z narodowej wyprawy na K2, w czasie której co prawda Polacy nie zdobyli szczytu, ale udało im się uratować ludzkie życie. 34-letni himalaista był jednym z czterech wspinaczy, którzy bezpiecznie sprowadzili z Nanga Parbat francuską himalaistkę Elisabeth Revol. - Nie czuje się bohaterem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić - powiedział Bielecki w programie Konrada Piaseckiego "Piaskiem po oczach" TVN24.

- W dalszym ciągu nie mogę w to uwierzyć. To cud, że on to przetrwał - nie kryje radości brat poszkodowanego himalaisty Stefano Cassardo.

Po ciężko rannego helikopter wyruszył z Islamabadu w poniedziałek o 6 rano czasu miejscowego (3 rano czasu polskiego).

W stanie ciężkim

"Jego ratunek ma charakter wybitnego przedsięwzięcia" - ekscytuje się w internetowym wydaniu "Corriere della Sera". Włoski dziennik podkreśla, że kiedy podejmował go helikopter, Cassardo był w poważnym stanie i na wpół przytomny.

"Ma teraz większe szanse na przeżycie dzięki grupie najlepiej przygotowanych wspinaczy na świecie" - rozpływa się w zachwytach "Corriere della Sera", z rezerwą komentując szanse Cassardo na powrót do zdrowia.

Grupa "najlepiej przygotowanych wspinaczy na świecie" to czterech himalaistów, którzy ruszyli na pomoc Włochowi.

Polacy na ratunek

Grupę ratunkową tworzyli Don Bowie i trzech Polaków, z czego Włosi na pierwszym miejscu wymieniają Denisa Urubkę. Jak ustalił to Eurosport.pl, byli to jeszcze Janusz Adamski, trzeci Polak, który zdobył Koronę Ziemi, i pierwszy, który dokonał trawersu Mount Everestu, oraz Jarosław Zdanowicz.

Nazwisko posiadającego polski paszport Urubki podkreślane jest nieprzypadkowo. W styczniu 2018 roku to on wspólnie z Adamem Bieleckim, Piotrem Tomalą i Jarosławem Botorem ruszył na pomoc schodzącym z Nanga Parbat Elisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi. Polak zmarł na miejscu, ale Francuzkę udało się uratować. Za spektakularną akcję ratunkową Urubko, Bielecki, Tomala i Bator zostali uhonorowani Legią Honorową, najwyższym francuskim odznaczeniem państwowym.

Podobnego wyróżnienia grupa himalajskich ratowników powinna się teraz spodziewać we Włoszech. Losami Cassardo emocjonowały się całe Włochy.

Włoski himalaista spadał kilkaset metrów na Gasherbrum VII. Na ratunek ruszyli Urubko i dwaj inni Polacy Wiadomości... czytaj dalej » W sobotę Cassardo i Cala Cimenti zdobyli Gasherbrum VII. Radość była wielka, bo wierzchołek sięgający 6955 m n.p.m. był do tej pory niezdobyty. W krótkim czasie sytuacja zmieniła się jednak o 180 stopni. W trakcie schodzenia Cassardo - z wyczerpania, a może z powodu błędu, jak spekuluje włoska prasa - spadł więcej niż 500 metrów. Cimenti dotarł do niego i towarzyszył mu przez całą noc. Stan Cassardo był jednak ciężki. W takiej sytuacji każda minuta jest na wagę złota.

Dramatyczny apel

"Corriere della Sera" opublikowała dramatyczny apel brata wspinacza do ministra spraw zagranicznych we włoskim rządzie Enzo Moavero Milanesiego.

- Panie ministrze, proszę mi pomóc. Proszę nam pomóc. Mój brat umiera. Nic więcej nie możemy już zrobić. Jeśli szybko nie podejmie go helikopter, on umrze. Z każdą minutą maleją szansę na uratowanie Francesco. Na razie żadna interwencja naszego ambasadora nie przyniosła skutku. Proszę pana, pana ministrze, żeby pan coś zrobił, żebyśmy mogli go uratować - apelował Stefano Cassardo.

Bowie i grupa polskich himalaistów natychmiast podjęła akcję ratunkową. Szczęśliwie znajdowała się w pobliżu, bo dzień wcześniej przeprowadzili skuteczny atak na Gasherbrum II.

- Po dziesięciu godzinach wyczerpującej wspinaczki dotarli na wysokość 6400 m n.p.m. i sprowadzili Włocha w godzinach nocnych - przekazała Eurosport.pl żona jednego z Polaków Anna Adamska.

W niedzielę po godzinie 20 czasu polskiego grupa ratunkowa, na prowizorycznych noszach z dwóch nart, sprowadziła poszkodowanego do obozu C1, skąd parę godzin później podjął go helikopter. - Wyliże się z tego - przekazał Urubko.