Rosjanie znów bez złotego medalu. Finlandia pierwszym finalistą

Rosja przed turniejem była uważana za teoretycznie najmocniejszy zespół i długo z roli faworyta wywiązywała się bez zarzutu. Sborna jako jedyna w fazie grupowej odniosła komplet siedmiu zwycięstw. Imponująco wyglądał także jej bilans bramek: 36-7.

Mistrzowie świata pokonani. Zabójcza końcówka Finlandii Szwedzcy hokeiści... czytaj dalej » W ćwierćfinale pokonała USA 4:3, ale w starciu z Finlandią ofensywna maszyna się zacięła. Suomi zaczęli mecz bez respektu i w pierwszej tercji to do nich należała inicjatywa. Oddali w niej 15 strzałów, ale sposobu na bramkarza Andrija Wasilewskiego nie znaleźli.

Jeszcze poczekają

Później Finowie większą wagę przywiązywali do defensywy i nastawili się na kontrataki. Skuteczny okazał się ten z 51. minuty, kiedy na listę strzelców wpisał się Marko Anttila. Czyste konto do końca zachował Kevin Lankinen i to jego zespół niespodziewanie zagra w finale.

Po raz ostatni Rosjanie sięgnęli po złoto mistrzostw świata w 2013 roku. Szwedzi, obrońcy tytułu, odpadli w ćwierćfinale także z Finlandią po dogrywce.

Drugi półfinał rozpocznie się o godz. 19.15. Finał zaplanowano na niedzielę.

Rosja - Finlandia 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Bramka: Marko Anttila (51).

Kary: Rosja - 6, Finlandia - 2 minuty.