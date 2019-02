Spadała głową w dół i wylądowała na siatce. Groźny upadek Lindsey Vonn

Lindsey Vonn miała niebezpieczny upadek w Are

Vonn w powietrzu zahaczyła o płachtę, obróciło ją i głową w dół wpadła w siatki bezpieczeństwa. Skończyło się na strachu i pewnie paru siniakach

Po kilku minutach Amerykanka wstała o własnych siłach, a następnie spokojnie dokończyła resztę trasy.

Seria kontuzji

Dla Vonn to najprawdopodobniej ostatnie mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim. Zapowiedziała już, że impreza w Are to jej ostatnia rywalizacja o medale. Po sezonie zamierza zakończyć karierę.

Amerykanka to 82-krotna triumfatorka zawodów Pucharu Świata. Od dłuższego czasu ma olbrzymie kłopoty się z kontuzjami. W lutym 2016 roku doznała poważnego urazu kolana, co oznaczało dla niej koniec sezonu. Następnie podczas treningu złamała kość ramieniową. Niedawno musiała się wycofać z zawodów z powodu urazu nerwu strzałkowego. - Moje ciało krzyczy, że ma dość - pisała na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Groźna kraksa Vonn. Skończyło się na strachu

W Are Lindsey zdobywała medale dwanaście lat temu. Była wicemistrzynią świata w supergigancie i w zjeździe. W dorobku ma siedem medali mistrzostw świata i trzy olimpijskie, w tym złoty w zjeździe w Vancouver.

