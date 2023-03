Kontrowersyjna scena z igrzysk. Rosyjska trenerka żąda przeprosin

Zobacz, co miał do powiedzenia przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach na temat ewentualnego wprowadzenia minimalnego wieku dla uczestników igrzysk oraz na temat dopingu Kamiły Walijewej. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Kamiła Walijewa we łzach po ogłoszeniu wyników programu dowolnego. Faworytka rywalizacji solistek, zamieszana w dopingowy skandal, zajęła w programie dowolnym piąte, w całej rywalizacji czwarte miejsce.

Zobacz moment, kiedy Kamiła Walijewa zjechała do boksu po swoim występie w programie dowolnym. Pretensje do 15-latki miała trenerka Eteri Tutberidze. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Historia występu 15-letniej wówczas Walijewej w stolicy Chin ma wiele wątków. Najpierw błysnęła w zawodach drużynowych, wydatnie przyczyniając się do zdobycia przez reprezentację Rosji złotego medalu. Następnego dnia poinformowano o pozytywnym wyniku testu antydopingowego Walijewej (próbkę pobrano podczas mistrzostw kraju półtora miesiąca wcześniej). Utalentowana łyżwiarka tłumaczyła, że przez przypadek zażyła leki na serce należące do jej dziadka.



Rosyjska trenerka omija sankcje. Pojawiła się na mistrzostwach świata Na rozgrywanych w... czytaj dalej » RUSADA (Rosyjska Agencja Antydopingowa) nie zawiesiła wówczas Walijewej, a tej decyzji nie podważył też Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS), umożliwiając zawodniczce dalsze starty w Pekinie. Postanowiono natomiast, że ze względu na niepewne dalsze losy Rosjanki nie odbędzie się ceremonia medalowa. Drużyny z miejsc 2-4 - USA, Japonia i Kanada - do dzisiaj nie wiedzą, czy i jakie krążki otrzymają.

Tutberidze oczekuje przeprosin od prezydenta MKOl

Walijewa w Pekinie wystartowała jeszcze w rywalizacji solistek. Po programie krótkim, mimo ogromnej presji po wybuchu skandalu dopingowego, zgodnie z planem prowadziła. Nie poszło jej w programie dowolnym. Rosjanka pękła, nie ustrzegła się błędów i ostatecznie spadła poza podium, na czwarte miejsce.

Wściekła po występie podopiecznej była Tutberidze. - Dlaczego odpuściłaś? Wytłumacz mi, dlaczego? Dlaczego przestałaś walczyć? Po axlu odpuściłaś - mówiła trenerka do Walijewej, która opuściła głowę i ze łzami w oczach opuściła lodowisko.

Scena, którą uchwyciły telewizyjne kamery, wywołała szeroką dyskusję. Na Tutberidze posypały się gromy. Wśród krytyków rosyjskiej ekipy był Bach.

- Muszę powiedzieć, że wczoraj byłem bardzo, bardzo zaniepokojony, kiedy oglądałem zawody w telewizji. Można było poczuć tę mrożącą atmosferę, ten dystans, jaki wokół niej powstał. Dlaczego tak się stało, to pozostaje poza moją wyobraźnią - komentował szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Ostatnio do sprawy wróciła Tutberidze, która udzieliła wywiadu dziennikowi "L'Equipe".

- Nie można przytulić kogoś, kto tego nie chce. A problem nie polegał na tym, że jej się nie udało. Nie mamy prawa się poddać. Zapytałam ją tylko, dlaczego przestała rywalizować po drugim elemencie. Po prostu odmówiła walki do końca. Igrzyska olimpijskie to święto. Wielu sportowców marzy o tym, by być na jej miejscu. Nie znoszę napadów złości u sportowców - powiedziała rosyjska trenerka, odnosząca wielkie sukcesy ze swoimi zawodnikami.

- Potem długo razem siedzieliśmy w szatni. Oskarżenie Thomasa Bacha jest niesprawiedliwe. Oczekuję od niego przeprosin - dodała.

Tutberidze o możliwej dyskwalifikacji Walijewej

WADA odwołała się w sprawie Walijewej. Żąda kilkuletniej dyskwalifikacji Światowa... czytaj dalej » 21 lutego Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) odwołała się do CAS, żądając czteroletniej dyskwalifikacji dla Walijewej. Jest to konsekwencją decyzji Rosyjskiej Agencji Antydopingowej, która w połowie stycznia tego roku poinformowała, że "trybunał dyscyplinarny orzekł, że choć zawodniczka naruszyła przepisy antydopingowe, nie wynikało to z jej +błędu lub zaniedbania+. Dlatego też trybunał nie nałożył na nią żadnej kary poza anulowaniem jej wyników z dnia pobrania próbki".



Śladem światowej organizacji następnego dnia poszła Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU), która ubiega się o okres zakazu startów według własnego uznania CAS.



"ISU jest zdania, że wszyscy młodzi sportowcy muszą być chronieni przed dopingiem. Taka ochrona nie może nastąpić poprzez zwolnienie młodych sportowców z poniesienia kary" - napisano w oświadczeniu.



"W ramach odwołania ISU domaga się okresu dyskwalifikacji według własnego uznania CAS, począwszy od 25 grudnia 2021 r., w tym unieważnienia wszystkich wyników osiągniętych w tym czasie i odebrania wszelkich medali, punktów i nagród. Dodatkowo CAS ma zadecydować o konsekwencjach naruszenia przepisów antydopingowych popełnionych przez Kamiłę Walijewą i ustalić ostateczne wyniki zawodów drużynowych w łyżwiarstwie figurowym na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku" - można przeczytać w komunikacie.

Tutberidze broni Walijewej. - Naprawdę nie wiem, co się stało. Z całym zespołem staraliśmy się to zrozumieć, zastanawiając się, dlaczego tak długo to wszystko trwało - od kontroli do ogłoszenia wyniku. Moi łyżwiarze zawsze byli czystymi sportowcami. Te oskarżenia są obraźliwe - zaznaczyła.

Trenerka dodała, że jeśli Walijewa zostanie zdyskwalifikowana na cztery lata, będzie to oznaczać koniec kariery dla łyżwiarki.