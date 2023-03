Rosyjska trenerka omija sankcje. Pojawiła się na mistrzostwach świata

Anastazja Polibina i Paweł Gołowisznikow zajęli dopiero 22. lokatę po tańcu rytmicznym, przez co nie awansowali do finałowej rywalizacji. Zobacz cały ich program. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zderzenie łyżwiarek na mistrzostwach świata Podczas... czytaj dalej » Rosyjskie łyżwiarstwo figurowe robi wszystko, by nie odczuć izolacji i nałożonych przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską (ISU) sankcji. Brak prawa startu w mistrzostwa świata i Europy w związku z napaścią na Ukrainę sprawił, że podjęto decyzję o zorganizowaniu z wielkim rozmachem imprezy zwanej Grand Prix Rosji. Nie zmienia to faktu, że najlepsi Rosjanie nie są w stanie zweryfikować swoich umiejętności na tle światowej czołówki.

Sposób na obejście sankcji

Kontaktu z nią nie straci jednak Tutberidze. Utytułowana trenerka, szkoląca obecnie m.in. mistrzynię olimpijską z Pekinu Annę Szczerbakową oraz rewelacyjną Kamiłę Walijewą, w przeciwieństwie do zawodników ze swojego kraju znalazła bowiem sposób na ominięcie sankcji i pojawienie się na mistrzostwach w Saitamie. Jak to możliwe? Wyjaśniła to w rozmowie z Match TV inna rosyjska trenerka Nina Mozer, która również chciała udać się do Japonii.

- Czy mogłabym pojawić się na mistrzostwach świata jako gość? Chciałabym poczuć smak i zapach rywalizacji – zapytała Mozer działaczy ISU podczas letniego spotkania władz światowej federacji.

- Nie, nie możesz dostać akredytacji. Możesz kupić bilet i zająć miejsce na trybunach, ale akredytacji nie dostaniesz. Jest jednak jeszcze jedna opcja: możesz pojawić się w sztabie drużyny z innego kraju – miała usłyszeć w odpowiedzi.

Ona z wyjazdu do Japonii zrezygnowała, ale z tej ostatniej furtki skorzystała Tutberidze. Rosjanka pojawiła się w Japonii z parą gruzińskich łyżwiarzy oraz młodym włoskim talentem Danielem Grasslem. Co więcej, wraz z nią do Saitamy zawitali choreograf Daniił Glejchiengauz oraz trener Siergiej Dudakow. Obaj obecni byli zresztą już podczas styczniowych mistrzostw Europy.

Postawa utytułowanej trenerki budzi jednak wątpliwości w jej ojczyźnie. Wiele osób ma jej za złe, że zostawiła swoich rodaków, by błyszczeć na wielkiej imprezie z obcokrajowcami.

O Tutberidze zrobiło się też głośno w Rosji na początku marca, gdy nie pojawiła się na Kremlu, by z rąk Władimira Putina odebrać Order Aleksandra Newskiego. Trenerka tłumaczyła swoją nieobecność problemami zdrowotnymi.

Z kolei we wrześniu amerykańskie media informowały, że jej córka Diana Davis, również uprawiająca łyżwiarstwo figurowe, chce porzucić reprezentację Rosji i występować pod flagą Stanów Zjednoczonych.