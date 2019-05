Niesamowita Elisabeth Revol. W dwa dni zdobyła dwa ośmiotysięczniki

Ona wygrała walkę o życie z niebezpieczna górą. Teraz walczy o swoje zdrowie i mówi o tym jak było na Nanga Parbat - to tam został Tomasz Mackiewicz. Wywiad z Elisabeth Revol w poniedziałek w "Czarno na Białym" w TVN24 o 20:30.

14 godzin spędzili razem na górze. To był czas pełen obaw, niepewności, oczekiwania na pomoc i poprawę stanu zdrowia Tomasza Mackiewicza. Później Elizabeth Revol ruszyła w dół Nanga Parbat przekonana, że przyjaciela można uratować. O swoich przeżyciach opowiedziała reporterce programu "Czarno na Białym" w TVN24.

Ośmiotysięcznik Nanga Parbat - w poruszającym, pożegnalnym liście. Francuska himalaistka - Elizabeth Revol - pisze do Tomasza Mackiewicza. On na tym szczycie został, ona wciąż bije się z myślami, czy można było zrobić więcej...

Revol pisze list do Mackiewicza. "Nie wiem, kiedy zaczęłam...

Revol pisze list do Mackiewicza. "Nie wiem, kiedy zaczęłam Cię...

- Elisabeth wspięła się na Everest w czwartek, a dzisiejszego ranka stanęła na szczycie Lhotse - relacjonował w rozmowie z agencją AFP Bhandari.



Szczyty te (Mount Everest - 8848 m, Lhotse - 8516 m) sąsiadują ze sobą.

Chciała wejść bez butli

Elisabeth Revol znów w Himalajach. Dokonała wyjątkowego wyczynu Francuska... czytaj dalej » Jak dodał Bhandari, Revol miała w planach dokonać tego bez użycia tlenu. Nie jest on jednak pewny, czy ze względu na dużą liczbę wspinaczy w okolicach Mount Everest i tworzące się z tego powodu kolejki, udało jej się zrealizować ten zamiar.



39-letnia Francuzka ma wrócić do bazy pod Everestem w sobotę. Towarzyszy jej co najmniej dwóch szerpów.



O Revol zrobiło się głośno za sprawą akcji ratunkowej z ubiegłego roku. Była wówczas partnerką wspinaczkową Tomasza Mackiewicza. W stanie skrajnego wyczerpania została uratowana przez uczestników polskiej wyprawy na niezdobyty zimą szczyt K2.

Mackiewicza nie udało się ocalić. Polak pozostał na zboczach Nanga Parbat.