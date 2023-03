22-letni biathlonista zaginął bez śladu. "Jeden z największych talentów"

Oeberg wygrała na pożegnanie sezonu W Oslo zakończono... czytaj dalej » Jak podają norweskie media, Sporaland zniknął ze swojego domu w Lillehammer w niedzielny poranek. Oprócz policji w poszukiwaniach 22-letniego biathlonisty biorą udział obrona cywilna, Czerwony Krzyż i wolontariusze. Na razie nie przyniosły one efektu.

Policja zakłada, że Sporaland wciąż żyje. - Jest to ogólna ocena oparta na tym, jak wyglądała jego sytuacja przed zniknięciem. Przeszukaliśmy duży obszar, ale póki co nie znaleźliśmy go - powiedział na łamach "Dagbladet" Rune Vegard Huse z policji w okręgu Innlandet.

"Jeden z największych talentów w krajowym biathlonie"

Zaginięciem Sporalanda poruszone jest środowisko biathlonowe w Norwegii. Kilku zawodników wzięło udział w poszukiwaniach, zanim wyjechali na mistrzostwa kraju do Alty.

- Mieliśmy silne pragnienie niesienia pomocy, ale dla wielu poszukiwania były też wymagające i bardzo emocjonalne. Jednak jeszcze gorzej byłoby nic nie zrobić - wyznał trener Sporalanda Aasmund Steien.

W czwartek odbyło się spotkanie biathlonistów biorących udział w mistrzostwach Norwegii. - To było poruszające. Wiele osób miało potrzebę porozmawiania o różnych rzeczach - powiedział, cytowany przez telewizję NRK, Anders Brun Hennum, szef rozwoju w norweskim związku biathlonowym.

Sporaland, jak zaznaczają norweskie media, uchodzi za "jeden z największych talentów w krajowym biathlonie". Mieszka w Lillehammer, gdzie na co dzień trenuje w jednej z wielu funkcjonujących w mieście prywatnych drużyn.