Nagła decyzja o rezygnacji Kubackiego. Później była specjalna prośba od trenera

W niedzielę światem polskich skoków wstrząsnęła wiadomość o wycofaniu się z rywalizacji lidera Biało-Czerwonych, pozostającego wciąż w walce o triumf w cyklu Raw Air i o Kryształową Kulę Kubackiego.

Polak nie wziął już udziału w poprzedzającym konkurs prologu. Jak poinformował trener reprezentacji Polski Thomas Thurnbichler, Kubackiego zatrzymały powody osobiste.

Decyzja ogłoszona tuż przed konkursem

Norweskie media informowały, że widziały naszego skoczka podczas rozgrzewki przed niedzielnymi kwalifikacjami, które ruszyły o 14.30.

Trochę inaczej tę kwestię przedstawił reporter Eurosportu.

- Ja go nie widziałem, opieramy się tylko na tym, co pisze jeden z norweskich tabloidów. Kiedy decyzja o wycofaniu Polaka zapadła, nie wiemy. Wiemy natomiast, kiedy została ogłoszona. O godzinie 14 przyszedł do nas trener Thurnbichler. To bardzo świeża sytuacja - komentował Kacper Merk.

- Komunikat był zwięzły i konkretny, powody osobiste. I to należy uszanować - dodał dziennikarz skijumping.pl Dominik Formela.

Merk dopytywał Thurnbichlera, czy jest to być może związane z piątkowym skokiem Dawida, który podczas lądowania złapał się za kolano.

- Trener powiedział, że to nie są kwestie sportowe ani zdrowotne. To są sprawy osobiste i prosi, żeby dalej tematu nie drążyć, więc my tę prośbę, rzecz jasna, uszanujemy – dodał reporter Eurosportu.

Konkurs lotów w Vikersund, ostatni z cyklu Raw Air, ruszył o godz. 16.

Już po zawodach Thurnbichler, zapytany o skoczka, odparł równie enigmatycznie: - Nie mam na ten moment informacji na temat sytuacji Dawida. Czy weźmie udział w konkursach w Lahti? Dowiecie się o tym tak szybko, jak to tylko możliwe.

Decyzja Kubackiego oznaczała, że pewny Kryształowej Kuli już w niedzielę był Halvor Egner Granerud.

Konkurs wygrał Stefan Kraft, Granerud był drugi. Norweg w klasyfikacji generalnej uzbierał już 466 punktów przewagi nad drugim Polakiem. Do końca sezonu pozostały trzy starty, do zdobycia jest 300 punktów.

Wyniki niedzielnego konkursu w Vikersund miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Stefan Kraft (Austria) 246,5/235,5 (497,4) 2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 234/219 (489,8) 3. Anże Lanisek (Słowenia) 231/220,5 (468,8) 4. Michael Hayboeck (Austria)

223,5/231 (467,6) 5. Domen Prevc (Słowenia) 240,5/200 (451,8) 6. Robert Johansson (Norwegia) 234/211 (448,4) 7. Timi Zajc (Słowenia) 232/208 (448,2) 8. Kamil Stoch (Polska)

222,5/227,7 (438,4) 9. Daniel Tschofenig (Austria) 230,5/212 (438,1)

10. Jan Hoerl (Austria) 207,5/227,5 (435,4) .



15. Piotr Żyła (Polska) 218,5/220,5 (428,1) 21. Aleksander Zniszczoł (Polska) 205,5/220,5 (404,9) 24. Paweł Wąsek (Polska)

206,5/214 (373,1)

Klasyfikacja cyklu Raw Air 2023 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

2932

2. Stefan Kraft (Austria)

2913,8

3. Anze Lanisek (Słowenia)

2784,4

4.

Ryoyu Kobayashi (Japonia)

2724,4 5.

Daniel Tschofenig (Austria)

27212 6. Timi Zajc (Słowenia) 2679,7

7.

Michael Hayboeck (Austria)

2658,2

8.

Kamil Stoch (Polska)

2627,5

9. Manuel Fettner (Austria)

2593,3

10. Daniel Andre Tande (Norwegia)

2571,9

... ... ... 16. Piotr Żyła (Polska) 2407,3 23. Dawid Kubacki (Polska) 2075,3 24. Aleksander Zniszczoł (Polska) 1994,2 27. Paweł Wąsek (Polska) 1830,9 55. Jakub Wolny (Polska) 647,8 63. Andrzej Stękała (Polska) 445,5