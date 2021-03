Dramatyczny wypadek skoczka, eksperci oceniają. "Straszne, to błąd Daniela"

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Skok Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w...

Skok Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch nie dostał się do drugiej serii konkursu PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział trzykrotny mistrz olimpijski.

Piotr Żyła zajął 10. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Jakub Wolny zajął 14. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Andrzej Stękała zajął 18. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Piotr Żyła zajął 10. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Daniel-Andre Tande wprowadzony w śpiączkę. Nowe informacje po upadku skoczka Dyrektor sportowy... czytaj dalej » Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze



Najważniejsza wiadomość ze szpitala w Lublanie jest taka, że 27-letni były mistrz świata jest w stabilnym stanie. Lekarze w stolicy Słowenii wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej, aby organizm lepiej się regenerował. W piątek ma zostać z niej wybudzony.

Błąd techniczny

Do niezwykle groźnie wyglądającego wypadku doszło po godzinie 14 w czwartek w trakcie serii próbnej przed konkursem indywidualnym na mamucim obiekcie Letalnica.

Tande po przeleceniu kilkudziesięciu metrów nagle stracił kontrolę nad nartami i z impetem upadł na zeskok z dużej wysokości.

- Samo patrzenie na to mnie bolało - mówił ekspert norweskiej telewizji NRK i były skoczek Johan Remen Evensen, który jest cytowany na stronie stacji.

- Kiedy jesteś w powietrzu, a narty tracą trochę ciśnienia, to od razu czujesz zaciśnięcie w brzuchu, bo zdajesz sobie sprawę, że nadchodzi najgorsze. Daniel właśnie tego doświadczył. Na coś takiego bardzo trudno się spogląda. To straszne. Upadek wyglądał okropnie - dodał były znakomity skoczek.

Oglądaj Wideo: Eurosport Groźnie wyglądający upadek Daniela-Andre Tandego

- Takie zdarzenie na największej skoczni to największy koszmar dla sportowca. To stało się przy prędkości około 100 kilometrów na godzinę. Powietrze dostało się pod lewą nartę i nic już nie można zrobić - wyliczał.

Inny były norweski skoczek Anders Jacobsen mówił o szczęściu w nieszczęściu.

- Taki rodzaj upadku jest najgorszy. Na szczęście Daniel nie uderzył o zeskok bezpośrednio głową. Starał się jak najbardziej zminimalizować skutki upadku, dlatego też wylądował całkiem płasko - przyznał.

Powód upadku? Evensen nie ma wątpliwości.

- Nie było problemów z pogodą. Niestety, to był błąd techniczny Daniela. To sygnał ostrzegawczy, który jeszcze raz udowodnił, że to prawdziwy sport ekstremalny - stwierdził.

W podobnym tonie wypowiedział się także selekcjoner Norwegów Alexander Stoeckl.

Źródło: Imago Daniel-Andre Tande miał straszny wypadek w Planicy

Szacunek, że wystartowali

Upadek kolegi w serii próbnej wyraźnie wpłynął na jego czterech kolegów z reprezentacji. Zwycięzca Kryształowej Kuli Halvor Egner Granerud nawet nie awansował do drugiej serii konkursu, który rozpoczął się kilkadziesiąt minut po wypadku Tandego. Tak samo było w przypadku Mariusa Lindvika.

Najlepszym z Norwegów był Robert Johansson, który zajął 14. miejsce. 17. był Johan Andre Forfang.

- To było imponujące, że oni w ogóle pojawili się na starcie - stwierdził Evensen.

Pierwsze zawody finału sezonu na Letalnicy wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków - Piotr Żyła - był 10.

W piątek o godzinie 13 kwalifikacje, a o 15 konkurs. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od godz. 12.30.

O KTÓREJ GODZINIE KONKURSY? SPRAWDŹ PROGRAM PUCHARU ŚWIATA W PLANICY