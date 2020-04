"Nigdy nie pomyślałabym, że zostanę wdową przed pierwszą rocznicą ślubu"

07.08 | Z drużyną Montreal Canadiens sięgnął po Puchar Stanleya jedenastokrotnie, co czyniło go najbardziej utytułowanym hokeistą w historii NHL. W piątek w wieku 84 zmarł Henri Richard.

Cave miał udar i w nocy z poniedziałku na wtorek trafił do szpitala. Lekarze ze szpitala akademickiego Sunnybrook w Toronto podjęli decyzję o operacji, w czasie której została usunięta cysta uciskająca mózg. 25-latek został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, ale już się z niej nie obudził. W sobotę jego rodzina ogłosiła, że Colby Cave nie żyje.

Z powodu rygorystycznych środków ostrożności związanych z koronawirusem Emily miała bardzo ograniczony dostęp do swojego męża. W pewnym momencie został jej kontakt przez szybę i krótkofalówki.



To my best friend & love of my life, Colby My heart is shattered. The amount of physical, mental, and emotional pain I am in when I think about never seeing, touching, or holding you again is unbearable. You are and will always be my person, my hero, the greatest thing to happen to me. I never dreamed of being a widow before our first wedding anniversary. Although, every cell in my body is lost without you, I promise to continue to make you proud. You were the best friend, husband, doggy daddy, and oh how I wished to see you as a baby daddy. I'll see you again soon, Colb. You'll be in heaven meeting me with a warm wet kiss. You'll be with me every step of the way. I don't want to stop writing just like I didn't want to stop holding you this morning at the hospital. You are my everything. You always will be. Thank you for now being the best Guardian Angel. Just as you ended your vows, I am going to end with one word, AGAPE. Post udostępniony przez Emily Cave (@em.cave) Kwi 11, 2020 o 8:42 PDT





Potrzebny był cud

Na Instagramie apelowała o modlitwy, bo jak pisała, w trakcie operacji potrzebny był cud, ale on nie nadszedł.

W sobotę Emily pożegnała Colby'ego serią wzruszających wpisów na Instagramie. Nazywa go swoim najlepszym przyjacielem i miłością swojego życia, a od teraz również najlepszym Aniołem Stróżem.

"Do mojego najlepszego przyjaciela i miłości mojego życia, Colby'ego. Moje serce jest zdruzgotane. Dawka fizycznego, psychicznego i emocjonalnego bólu, który mam, kiedy pomyślę o tym, że już cię nigdy nie zobaczę albo już nigdy się do ciebie nie przytulę, jest nie do zniesienia. Jesteś i na zawsze będziesz moim człowiekiem, moim bohaterem, najlepszym, co mnie spotkało. Nigdy nie pomyślałabym, że zostanę wdową przed pierwszą rocznicą ślubu. Choć każda komórka mojego ciała jest zagubiona bez ciebie, obiecuję dalej napawać cię dumą. Byłeś najlepszym przyjacielem, mężem, psim tatusiem, jak ja chciałam też cię widzieć w roli tatusia dla dziecka. Wkrótce znów cię zobaczę, Colb. Będziesz w niebie i powitasz mnie gorącym, mokrym buziakiem. Będziesz ze mną w każdym kroku. Nie chcę kończyć pisać, tak jak nie chcę kończyć przytulać się do ciebie dziś rano w szpitalu. Jesteś dla mnie wszystkim. Na zawsze będziesz. Dziękuję za to, że jesteś teraz najlepszym Aniołem Stróżem. Tak jak zakończyłeś swoją przysięgę, tak i ja użyję jednego słowa: AGAPE [najwyższy stan miłości]" - napisała Emily, żegnając swojego męża.

Para pobrała się w lipcu zeszłego roku.