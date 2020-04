Tragedia w NHL. Nie żyje 25-letni hokeista

Pośmiertne wyróżnienie Bryanta. W Galerii Sław także dwie inne legendy Tim Duncan, Kevin... czytaj dalej » 26. urodziny obchodziłby pod koniec grudnia.



Po operacji klub poinformował, że hokeista wprowadzony zostaw stan śpiączki farmakologicznej. "Prosimy o modlitwę za Colby'ego, a nasze myśli są z jego żona Emily" - napisano w mediach społecznościowych klubu.

Niestety, stan pacjenta, który przez obecność cysty w mózgu miał w nim zbyt duże ciśnienie, nie uległ poprawie.

Zmarłego pożegnał Wayne Gretzky

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że nasz Colby Cave odszedł dziś rano" - poinformowała rodzina w wydanym oświadczeniu.

Pani Emily wyznała, że w tym fatalnym czasie - ze względu na koronawirusa - zabronione były odwiedziny w szpitalu. Agent zawodnika wyjaśnił, że śmierć 25-latka z ogólnoświatową pandemią nie miała nic wspólnego.

Zmarłego pożegnał Wayne Gretzky, legenda hokeja. "Był znakomitym graczem, ale jeszcze wspanialszym człowiekiem. Nasze myśli i modlitwy kierujemy w stronę jego najbliższych" - napisał na Twitterze.

Przez cztery sezony spędzone w najlepszej hokejowej lidze świata - przed Oilers w Boston Bruins - Cave wystąpił w 67 meczach. Bramki zdobył cztery, asyst zanotował pięć. Klub przypomniał jednego z goli, strzelonego w listopadzie ekipie Pittsburgh Penguins, dającego w dogrywce zwycięstwo 2:1 gościom z Edmonton.