Trzy miesiące od ostatniej chemii. Znany skoczek znów cieszy się życiem

16.07 | Bjoern Einar Romoeren, były norweski skoczek, swego czasu rekordzista w długości lotu narciarskiego, przyznał, że walczy z nowotworem. "To trudna sytuacja dla mnie i mojej rodziny. Rozpocząłem leczenie. Przeżyję" - wyznał. Więcej publicznych wypowiedzi nie będzie udzielał, ten czas zamierza przeznaczyć na walkę z chorobą.

39-letni Romoeren skończył karierę w 2014 roku. Dał się zapamiętać jako świetny "lotnik", mistrzem świata w lotach narciarskich był dwukrotnie. Jego życiowy bagaż doświadczeń wypełniony jest nie tylko wspomnieniami ze skoczni. Latem ubiegłego roku poinformował, że ma raka i się leczy.

Specjalny materiał na temat jego walki z chorobą wyemitowała właśnie stacja TV2. Norweg przyznał w nim, że teraz ma się dobrze. Swoją historię opowiedział chodząc po lesie i niosąc na plecach córeczkę. - Od kiedy wyzdrowiałem, nie byłem jeszcze na takiej wycieczce - wyznał w trakcie siedmiokilometrowego spaceru.



Wyświetl ten post na Instagramie. Da var Brunkollen sesongen startet!! Utrolig godt å kjenne at jeg er sterk nok til å ha med Fiona i meisen på tur!! Kommer en snutt i helgen på @tv2sporten #pappaperm Post udostępniony przez Bjørn Einar Romøren (@romoeren) Kwi 30, 2020 o 6:30 PDT





Zaatakował biodro

Cieszył się, bo przez ostatni rok miał za mało sił, by było to możliwe. Pierwsze niepokojące oznaki, jak wspomina, zauważył 13 maja.

- To było dziwne uczucie. Jakby ktoś wyłączył ci wtyczkę. Energii cały czas brakowało. Potem było jeszcze gorzej, choć sądziłem, że gorzej być już nie może. Doszło do tego, że zrobiłem się kompletnie zmęczony - opisywał.

Wcześniej bolały go tylko plecy. Z taką dolegliwością zmagał się w trakcie kariery często, więc się nie przejął. Okazało się, że "pieprzony rak" - jak później sam regularnie nazywał chorobę - jednak tam był. "Siedział" w kręgosłupie i przybrał postać guza Ewinga, złośliwego nowotworu atakującego kości.

Ostatnia chemia w styczniu

Francuzi stawiają na skoki. Zatrudnili byłego trenera polskiej kadry W przeszłości... czytaj dalej » Romoeren poinformował o chorobie w lipcu. Już był w trakcie leczenia. Co jakiś czas wrzucał na Instagrama zdjęcia z krótkimi komentarzami dotyczącymi walki. W sumie okazało się, że poddano go 36 zabiegom radioterapii. Po nich, pozostało mu dokończyć sesje chemioterapii. Ostatniej poddał się w styczniu. Lekarz wysłał mu wiadomość.

- To był kciuk uniesiony w górę. Oznaczał, że wszystko jest w porządku. Nie skakałem z radości, bo czułem wcześniej, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Potwierdzenie było czymś miłym, jednak zawsze wiedziałem, że prędzej czy później pozbędę się tego g**** - opowiada były skoczek.

Następne tygodnie to powrót do normalnego funkcjonowania, co nie nastąpiło z dnia na dzień.

- Pierwszym celem było przygotowanie formy, abym był w stanie podnosić papierowy karton, a teraz ćwiczę na pełnych obrotach. Chodzi o to, żeby dojść do formy, która pozwoli wrócić normalnie do pracy i robić wszystkie te rzeczy, na które masz ochotę - mówi.

Dla Fiony i Freda

Przez cały czas swojej drogi podkreślał, że to dzieci stanowiły dla niego motywację. Oprócz dziewięciomiesięcznej Fiony, która urodziła się, gdy walczył z chorobą, ma też dwuletniego syna Freda. - To one pozwalały mi myśleć o innych rzeczach i rozmawiać nie tylko o chorobie - wspomina.