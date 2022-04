Zmienia nazwisko, by nie być kojarzonym z Putinem

Ukrainiec Andriij Mandzij wywrócił się na torze podczas pierwszego ślizgu. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Mateusz Sochowicz osiągnął czas 58.863 sekundy w swoim pierwszym ślizgu i zajmuje 24. miejsce. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Johannes Ludwig prowadzi po pierwszym ślizgu. Niemiec osiągnął czas 57.063 sekundy. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Johannes Ludwig prowadzi po dwóch ślizgach. Po dwóch przejazdach Niemiec ma czas 1:54.501 sekundy. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Mateusz Sochowicz w drugim ślizgu zajął 22. miejsce. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Mateusz Sochowicz o nieudanym pierwszym przejeździe olimpijskim. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Mateusz Sochowicz o fatalnej kontuzji na torze olimpijskim. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Czym wyróżnia się tor saneczkarski w Pekinie? Jego specyfikę tłumaczy Amy Williams - brytyjska skeletonistka i mistrzyni olimpijska z Vancouver. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Pekin. Co widzi saneczkarz podczas ślizgu?

Pekin. Co widzi saneczkarz podczas ślizgu?

Zobacz, co miała do powiedzenia Klaudia Domaradzka po dwóch ślizgach rywalizacji saneczkowych jedynek. Zimowe Igrzyska Olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Natalie GEISENBERGER zdobyła złoty medal na trzecich z rzędu igrzyskach olimpijskich. Niemka w czterech przejazdach osiągnęła czas 3:53.454. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Oto co mieli do powiedzenia polscy saneczkarze po występie w Pekinie, w którym zajęli 9. miejsce.

Zobacz, co powiedział Mateusz Sochowicz o spotkaniu z Thomasem Bachem oraz o swojej sile psychicznej. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Słowacy nie zdołali ukończyć sztafety drużynowej. Wywrotkę zaliczyła dwójka pod koniec przejazdu. Zobacz, jak do tego doszło. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W zeszłym roku Mateusz Sochowicz miał wypadek na torze saneczkarskim w Pekinie i doznał poważnych obrażeń ciała. Saneczkarz zdołał jednak dojść do zdrowia i wystartować na igrzyskach olimpijskich. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Mateusz Sochowicz i trener Marek Skowroński opowiedzieli o trudnościach, z którymi się borykają i problemach polskiego saneczkarstwa. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Trener Marek Skowroński ocenił występ polskich saneczkarzy na igrzyskach. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Kaillie Humphries zdobyła złoty medal. NA drugim miejscu uplasowała sięrównież Amerykanka Elana Meyers. Brązowy medal trafił do Kanadyjki Christine de Bruin. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Laura Nolte i Deborah Levi prowadzą po pierwszym przejeździe bobslejowych dwójek. Niemki miały czas 1:01.10. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Laura Nolte i Deborah Levi prowadzą po dwóch przejazdach bobslejowych dwójek. Niemki mają czas 2:02.05. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Jamajscy bobsleiści (Shanwayne Stephens, Ashley Watson, Rolando Reid, Matthew Wekpe) po dwóch przejazdach zajmują ostatnie 28 miejsce i tracą ponad 5 sekund do prowadzących Niemców. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Po dwóch przejazdach bobslejowych czwórek na czele są dwie niemieckie osady. Pierwsze miejsce zajmuje zespół, którego pilotem jest Francesco Friedrich. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Laura Nolte i Deborah Levi prowadzą po trzech przejazdach bobslejowych dwójek. Niemki mają łączny czas 3:02.75 i przewagę 0.78 sekundy nad drugą parą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Cyntia Appiah i jej partnerka przewróciły się w trzecim przejeździe bobslejowych dwójek. Kanadyjki spadły przez to na ósme miejsce. Zawodniczki nie odniosły żadnych obrażeń. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Najdłuższy na świeice tor bobslejowo-saneczkowy w Yanqing ma 1975 metrów długości i 16 zakrętów. Bobsleiści, saneczkarze i skeletoniści rywalizują na nim podczas igrzyk. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Rosyjscy saneczkarze przywróceni w prawach członkowskich. "Żarliwe wsparcie" Nadzwyczajny... czytaj dalej » - Do dopięcia zostały ostatnie formalności. Moje stanowisko jest takie, że nie chcę, by w przyszłości ktoś kojarzył mnie lub moje dzieci ze zbrodniarzem wojennym - podkreślił Łotysz w rozmowie z łotewskim miesięcznikiem sportowym "Sporta Avīze". Trwa okupacja. Rosja najechała Ukrainę, co jest wielką zbrodnią, której nie popieram - dodał.

Rosjanie traktowali go z szacunkiem

27-letni dziś były już sportowiec porzucił sanki po sezonie 2019/2020. Jeździł w duecie z Imantsem Marcinkevicsem, a pod koniec kariery udało mu się nawet zwyciężyć w zawodach Pucharu Świata w Siguldzie.

- Kiedy osiągnąłem na tyle wysoki poziom, że zaczęli o mnie pisać dziennikarze, oni prawdopodobnie nie do końca wierzyli, że mam tak na nazwisko. Doświadczałem różnych nieporozumień, a nazwisko było przekręcane. Przez to rywale na zawodach nieco się podśmiewali. Rosjanie oczywiście zawsze traktowali mnie z szacunkiem, ale już Ukraińcy pozostawali ostrożni - kontynuował Łotysz.

Choć formalnie Putins nazwiska jeszcze nie zmienił, to w mediach społecznościowych funkcjonuje już jako Kristens Rode.

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego.