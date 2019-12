Bolszunow przyćmił gospodarzy w biegu łączonym w Lillehammer

Johaug i długo, długo nic. Norweżka z kolejnym zwycięstwem w Pucharze Świata Therese Johaug... czytaj dalej » Po emocjonującym finiszu triumfator o zaledwie 2,2 s wyprzedził Norwega Hansa Christera Holunda.

Gospodarze w cieniu

Bolszunow, który w poprzednim sezonie sięgnął po małą Kryształową Kulę w rywalizacji na dystansach, rozprawił się w sobotę z całą grupą zawodników z Norwegii.

Na pozycjach od trzeciego do szóstego plasowali się: Emil Iversen, Johannes Hoesflot Klaebo, Martin Johnsrud Sundby i Sjur Roethe.

Siódmy był Szwed Jens Burman, a kolejny z Norwegów - Simen Hegstad Krueger zajął 11. miejsce.

W pucharowej klasyfikacji prowadzi Johannes Hoesflot Klaebo - 420 pkt., drugi jest Iversen - 395, a na trzecią lokatę awansował Bolszunow - 326 pkt.



A tough course for sure!

Congratulations on todays men podium of the first Skiathlon of the #fiscrosscountry World Cup pic.twitter.com/abPlQB0Znw — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) 7 grudnia 2019





Wyniki biegu łączonego na 30 km mężczyzn:

1. Aleksander Bolszunow (Rosja) 1:17,42,4

2. Hans Christer Holund (Norwegia) strata 2,2

3. Emil Iversen (Norwegia) 7,9

4. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegia) 57,4

5. Martin Johnsrud Sundby (Norwegia) 57,7

6. Sjur Roethe (Norwegia) 58,8

Klasyfikacja generalna PŚ (po czterech biegach):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegia) 420 pkt.

2. Emil Iversen (Norwegia) 395

3. Aleksander Bolszunow (Rosja) 326

4. Iivo Niskanen (Finlandia) 290

5. Hans Christer Holund (Norwegia) 276

6. Paal Golberg (Norwegia) 204

...

49. Dominik Bury (Polska) 12

Klasyfikacja PŚ na dystansach

1. Emil Iversen (Norwegia) 198 pkt.

2. Hans Christer Holund (Norwegia) 196

3. Aleksander Bolszunow (Rosja) 196

...

34. Dominik Bury (Polska) 12