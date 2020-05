Szukała pracy, podpisała gigantyczny kontrakt. "Dopiero co zdała maturę"

Słynny kurort bez skoków narciarskich latem. Inauguracja cyklu opóźniona Międzynarodowa... czytaj dalej » Oferta nadeszła od jednej z firm sportowych, która - jak obliczyły szwedzkie media - zaproponowała Karlsson kontrakt "zapewniający absolutną niezależność finansową na cztery lata".

"Muszą oszczędzać nawet na kawie"

Pucharowe zwycięstwo biegu na 30 km w Oslo (7 marca) zostało przez skandynawskie media nazwane sensacją, ponieważ młoda Szwedka wyprzedziła m.in. wielką faworytkę Therese Johaug. Premia za wygraną, czyli 10 tysięcy franków szwajcarskich, nadeszła jednak dopiero w ostatnich dniach kwietnia i to po wielu monitach.



- Pisaliśmy do norweskiej federacji narciarskiej listy tradycyjne i elektroniczne, ale pozostawały bez odpowiedzi. Przez media dowiedzieliśmy się, że wypłacą premie dopiero wtedy, kiedy będą mieli pieniądze, a teraz zwalniają ludzi i muszą oszczędzać nawet na kawie - mówiła menedżerka i matka biegaczki Mia Karlsson.



Pieniądze w końcu nadeszły. Szwedka nie zarobiła jednak w ubiegłym sezonie tyle, co inne gwiazdy, ponieważ było to jej pierwsze zwycięstwo w PŚ, a skrócony przez koronawirusa sezon ograniczył jej finansowe możliwości. Nie miała też prywatnych sponsorów i jedynym dochodem było stypendium sportowe od federacji, które zostało czasowo zawieszone.



Pieniądze z Norwegii miały więc starczyć na przetrwanie lat, a w międzyczasie Szwedka zaczęła szukać pracy. Nagle otrzymała jednak propozycję nie do odrzucenia.

Dziennik "Aftonbladet" nazwał podpisaną właśnie umowę "największą w tej dyscyplinie w Szwecji". "Przypomina to bajkę o Kopciuszku. Przecież ona dopiero co zdała maturę, a już jest w świecie wielkich, w dodatku sponsor nieoczekiwanie pojawił się w najtrudniejszym czasie dla sportu" - napisano.