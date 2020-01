Klaebo nie miał sobie równych. Awans Dominika Burego

Prowadzący w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Norweg zwyciężył z przewagą 0,7 sekundy nad Ustiugowem. Trzeci Bolszunow stracił do zwycięzcy jedną sekundę, ale zachował pozycję lidera klasyfikacji łącznej Tour de Ski 2019/20.

Początkowo doskonale biegł 23-letni Bury, który na półmetku plasował się na piątej pozycji. Później jednak Polak nie wytrzymał tempa najlepszych i po 10 km nie było go w czołowej trzydziestce. W końcówce jednak przyspieszył i ostatecznie zajął 28. miejsce ze stratą 1.03,5 do zwycięzcy.

Polak dzięki wywalczonej pozycji po raz trzeci z rzędu awansował w klasyfikacji TdS. Obecnie zajmuje już 25. lokatę. Do prowadzącego Bolszunowa traci nieco ponad pięć minut.

Jednocześnie był to jego czwarty w tym sezonie i karierze punktowany występ w PŚ. W klasyfikacji generalnej cyklu z dorobkiem 32 pkt plasuje się na 50. pozycji.

Na 44. miejscu w piątek rywalizację ukończył starszy z braci - Kamil Bury. W Val di Fiemme startowało 62 zawodników.

Piątkowe zawody były jubileuszowym, setnym etapem Tour de Ski. W sobotę odbędą się sprinty techniką klasyczną. Impreza zakończy się w niedzielę tradycyjną wspinaczką na Alpe Cermis.



Klæbo reports back and takes the victory at todays 15km in Classic before Ustiugov and Bolshunov. #fiscrosscountry#tourdeskipic.twitter.com/ofSFS3KaL6 — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) 3 stycznia 2020





Wyniki biegu na 15 km ze startu wspólnego:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegia) 39.51,0

2. Siergiej Ustiugow (Rosja) strata 0,7 s

3. Alekander Bolszunow (Rosja) 1,0

4. Andriej Larkow (Rosja) 4,4

5. Sjur Roethe (Norwegia) 10,2

6. Dario Cologna (Szwajcaria) 11,0

...

28. Dominik Bury (Polska) 1.03,5

44. Kamil Bury (Polska) 2.22,7

Klasyfikacja TdS (po 5 z 7 etapów):

1. Aleksander Bolszunow (Rosja) 2:24.39

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegia) strata 0,18 s

3. Siergiej Ustiugow (Rosja) 0,21

4. Sjur Roethe (Norwegia) 0,27

5. Iivo Niskanen (Finlandia) 1.32

6. Hans Christer Holund (Norwegia) 1.34

...

25. Dominik Bury (Polska) 5.03

46. Kamil Bury (Polska) 8.47

Klasyfikacja generalna PŚ (po 13 zawodach):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegia) 706 pkt

2. Aleksander Bolszunow (Rosja) 595

3. Emil Iversen (Norwegia) 495

4. Iivo Niskanen (Finlandia) 457

5. Siergiej Ustiugow (Rosja) 442

6. Hans Christer Holund (Norwegia) 407

...

50. Dominik Bury (Polska) 32

Klasyfikacja biegów dystansowych PŚ (po 8 zawodach):

1. Aleksander Bolszunow (Rosja) 411 pkt

2. Siergiej Ustiugow (Rosja) 360

3. Hans Christer Holund (Norwegia) 327

...

34. Dominik Bury (Polska) 32