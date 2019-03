Polki pudłowały regularnie. Kolejny słaby występ na mistrzostwach świata

Nadzieje wobec wtorkowego występu Hojnisz były spore. 27-letnia Polka najbardziej lubi rywalizację w biegu indywidualnym na 15 km, a w tym sezonie osiągnęła najlepszy wynik w karierze na tym dystansie. Na początku grudnia ubiegłego roku zajęła drugie miejsce na zawodach Pucharu Świata w Pokljuce. Z kolei na igrzyskach w Pjongczangu była szósta.

Nadzieje prysły szybko

Polki zawiodły. Bez medalu w sprincie na mistrzostwach świata Piątkowy sprint... czytaj dalej » We wtorkowym biegu indywidualnym obok Hojnisz wystartowały także Karolina Pitoń, Kinga Zbylut i Kamila Żuk. Kilka dni wcześniej Biało-Czerwone spisały się bardzo słabo w sprincie na 7,5 km i liczyły na rehabilitację. Niestety, nie udało się.

Hojnisz do rywalizacji przystępowała po kilku dniach przeziębienia. Twierdziła jednak, że jest zdrowa i czuje się dobrze. Na trasie okazało się jednak, że nie biegnie rewelacyjnie. Na domiar złego spudłowała po jednym razie na pierwszym i drugim strzelaniu. Te dwie minuty karne spowodowały, że Polka była bardzo daleko w klasyfikacji. Na półmetku biegu w praktyce straciła szanse na medal.

Na pierwszym strzelaniu bezbłędna była Kamila Żuk. Co z tego, skoro potem pudłowała już regularnie (cztery razy). Z kolei Karolina Pitoń i Kinga Zbylut miały po dwa chybione strzały po dwóch strzelaniach. Wszystkie Polki bardzo szybko zaprzepaściły swoje szanse na dobre miejsca.

Ostatecznie Hojnisz zajęła 39. miejsce, Żuk - 48., Zbylut 67., a Pitoń 73. Biało-Czerwone biegły słabo, a do tego całkowicie zawiodły na strzelnicy. Hojnisz miała 3 pudła, Żuk i Pitoń po 4, a Zbylut aż 5. To zdecydowanie za dużo, by myśleć o sukcesach w biegu indywidualnym na 15 km.

Mała niespodzianka

Triumfująca we wtorek Oeberg to także złota medalistka olimpijska z Pjongczangu w tej konkurencji. Mimo to jej zwycięstwo można uznać za niespodziankę. W obecnym sezonie Pucharu Świata tylko trzykrotnie stanęła na podium, za każdym razem na jego najniższym stopniu.



Przed własną publicznością strzelała bezbłędnie i uzyskała 23,6 s przewagi nad Vittozzi, która umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej PŚ oraz wywalczyła małą Kryształową Kulę za końcowy triumf w tej konkurencji. Włoszka również nie pomyliła się na strzelnicy. Trzecia Braisaz miała jedno pudło i straciła do Oeberg 32,5 s.