Drugi najlepszy występ Polek tej zimy

Bardzo dobry start Hojnisz-Staręgi w Novym Mescie Zagrożenie... czytaj dalej » W ostatniej w tym sezonie sztafecie panie rywalizowały przy pustych trybunach. Pandemia koronawirusa sprawiła, że organizatorzy zdecydowali się na taki krok, choć frekwencja na stadionie i trasach Vysocina Arena zawsze była rewelacyjna.

Udany początek Biało-Czerwonych

Polki przystąpiły do sobotniej rywalizacji bez nieobecnej w Novym Mescie z powodu kontuzji kostki Kamili Żuk. W osłabionym składzie Biało-Czerwone zdołały osiągnąć drugi najlepszy wynik tej zimy, a mogło być jeszcze lepiej.

Na pierwszej zmianie Kinga Zbylut dobierała cztery naboje, a mimo to oddała sztafetę na piątej pozycji. Biegnąca po niej Monika Hojnisz-Staręga potrzebowała trzech dodatkowych pocisków, ale i tak zdołała awansować na trzecią lokatę. Na półmetku zawodniczki trenera Michaela Greisa traciły do prowadzących Ukrainek zaledwie 11 sekund.

Na trzeciej zmianie pojawiła się Anna Mąką. Podobnie jak Zbylut, dobierała czterokrotnie, ale jej szóste miejsce po trzech okrążeniach należy uznać za dobry wynik. Strata do prowadzących wówczas Norweżek wynosiła 52,8 s. Jako ostatnia na trasę ruszyła Magdalena Gwizdoń. Niestety jej strzelanie w postawie leżąc zakończyło się karną rundą, która definitywnie pogrzebała marzenia o najlepszym występie w sezonie (w mistrzostwach świata w Anterselvie Polki były siódme). Podczas drugiej wizyty na strzelnicy 40-latka była już bezbłędna, kończąc bieg na ósmym miejscu, ze stratą 3:30 do triumfatorek.

Popis Eckhoff

Walka o zwycięstwo trwała do ostatniego strzelania. Tam odpornością psychiczną błysnęła Eckhoff, która nie pozostawiła rywalkom złudzeń również podczas biegu.

Drugie Francuzki straciły do Norweżek 28,7 s, trzecie Niemki 57 s, a czwarte Ukrainki 58,5 s.



Congratulations to the top 3 teams in the #NMNM20 women relay! It was a win for Norway @NSSF_Biathlon, second for France @FedFranceSki and third for Germany @skiverband. Rewatch all the action on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/2Wl0T439sp — IBU World Cup (@IBU_WC) March 7, 2020

Na godzinę 17.00 zaplanowano bieg sztafetowy mężczyzn. W niedzielę panie i panowie rywalizować będą w biegach masowych, a Polskę reprezentować będzie tylko Monika Hojnisz.

