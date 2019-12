Znowu Eckhoff. Żuk najlepsza z polskich biathlonistek

Żuk zaliczyła jedno pudło na strzelnicy, straciła do triumfatorki minutę i dziesięć sekund. Taka też będzie jej strata na starcie sobotniego biegu na dochodzenie na 10 km.

Może w nim wystąpić także Kinga Zbylut, która miała trzy pudła i została sklasyfikowana na 59. lokacie. O dwie pozycje niżej była - mająca również trzy błędy na strzelnicy - Monika Hojnisz-Staręga, która nie wystartuje ani w sobotę, ani w niedzielnym biegu ze startu wspólnego na 12,5 km.

Eckhoff, która odniosła ósme zwycięstwo w karierze, była najlepsza również w biegu na dochodzenie na 10 km w poprzedniej rundzie PŚ w Hochfilzen.

W piątek drugie miejsce zajęła Francuzka Justine Braisaz, a trzecie - Czeszka Marketa Davidova.

Dopiero 22. była broniąca Kryształowej Kuli Dorothea Wierer. Włoszka utrzymała prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu, ale ma już tylko osiem punktów przewagi nad Norweżką Ingrid Landmark Tandrevold.

Najlepszą z Polek jest Żuk, sklasyfikowana na 28. miejscu. Dobry występ w sobotę pozwoli jej zakwalifikować się do niedzielnego biegu ze startu wspólnego, w którym wystartuje 30 zawodniczek.

Będą to ostatnie w tym roku zawody PŚ. Kolejna runda zaplanowana jest na 9-12 stycznia w niemieckim Oberhofie.



"I guess I am I am used to this, I am from Norway we always train in rain during summer, but it felt like water skiing" @TirilEckhoff was all smiles after her #ALGB19 win. If you missed it, you can watch it again on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/s7femVmiMD — IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2019





Wyniki:



1. Tiril Eckhoff (Norwegia) 20.27,0 (1 karna runda)

2. Justine Braisaz (Francja) strata 6,2 s (0)

3. Marketa Davidova (Czechy) 20,5 (0)

4. Swietłana Mironowa (Rosja) 22,5 (0)

5. Denise Herrmann (Niemcy) 29,7 (2)

6. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegia) 31,7 (1)

...

16. Kamila Żuk (Polska) 1.10,0 (1)

59. Kinga Zbylut (Polska) 2.16,7 (3)

61. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 2.17,5 (3)



Klasyfikacja generalna PŚ (po 5 z 24 zawodów):



1. Dorothea Wierer (Włochy) 207 pkt

2. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegia) 199

3. Hanna Oeberg (Szwecja) 182

...

28. Kamila Żuk (Polska) 72

33. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 55

35. Kinga Zbylut (Polska) 49



Klasyfikacja sprintu (po 3 z 9 zawodów):



1. Dorothea Wierer (Włochy) 139 pkt

2. Swietłana Mironowa (Rosja) 117

3. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegia) 108

...

16. Kamila Żuk (Polska) 63

37. Kinga Zbylut (Polska) 27

42. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 21