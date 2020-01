Bardzo dobry występ Kamili Żuk w biathlonowym Pucharze Świata

Fourcade wykorzystał nieobecność Boe. Wygrał bieg masowy i został liderem Francuz Martin... czytaj dalej » Żuk musiała w środę pokonać jedną karną rundę, ale i tak została sklasyfikowana wyżej od niektórych lepiej strzelających rywalek. Jedną z nich była Monika Hojnisz-Staręga, która na strzelnicy była bezbłędna, ale zajęła ostatecznie 17. miejsce.

Niespodzianka w czołówce

Druga, z blisko półminutową stratą do Eckhoff, była Szwedka Hanna Oeberg, a trzecia - dotychczasowa liderka cyklu Włoszka Dorothea Wierer. Niespodzianką jest czwarta lokata Białorusinki Hanny Soły, która w zawodach PŚ nigdy wcześniej nie była wyżej niż na 30. miejscu.

W klasyfikacji generalnej Eckhoff ma trzy punkty przewagi nad ubiegłoroczną triumfatorką cyklu Wierer i wiele wskazuje na to, że to jedna z nich wywalczy w tym sezonie Kryształową Kulę. Trzecia Francuzka Julia Simon do Norweżki traci już 120 punktów

Źródło: Getty Images Tiril Eckhoff wygrała Puchar Świata w Ruhpolding

Pozostałe Polki daleko

Magdalena Gwizdoń i Kinga Zbylut zajęły dalsze lokaty i nie zakwalifikowały się do niedzielnego biegu na dochodzenie, w którym wystartuje 60 biathlonistek. Cała czwórka Polek przystąpi za to w piątek do sztafety 4x6 km.

W czwartek w sprincie na dystansie 10 km rywalizować będą mężczyźni, w tym trzech Polaków. Runda PŚ w Ruhpolding zakończy się w niedzielę.

Wyniki: 1. Tiril Eckhoff (Norwegia) 18.55,5 (0 karnych rund) 2. Hanna Oeberg (Szwecja) strata 29,7 s (0) 3. Dorothea Wierer (Włochy) 36,8 (0) 4. Hanna Soła (Białoruś) 50,1 (0) 5. Paulina Fialkova (Słowacja) 51,2 (0) 6. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 55,4 (1) ... 10. Kamila Żuk (Polska) 1.09,3 (1) 17. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 1.26,8 (0) 65. Magdalena Gwizdoń (Polska) 2.36,1 (1) 72. Kinga Zbylut (Polska) 2.51.3 (3) Klasyfikacja generalna PŚ (po 10 z 24 zawodów): 1. Tiril Eckhoff (Norwegia) 441 pkt 2. Dorothea Wierer (Włochy) 438 3. Julia Simon (Francja) 321 4. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegia) 314 5. Denise Herrmann (Niemcy) 295 6. Hanna Oeberg (Szwecja) 294 ... 21. Kamila Żuk (Polska) 157 25. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 140 44. Kinga Zbylut (Polska) 49 Klasyfikacja sprintu (po 5 z 9 zawodów): 1. Dorothea Wierer (Włochy) 230 pkt 2. Tiril Eckhoff (Norwegia) 195 2. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 188 ... 9. Kamila Żuk (Polska) 126 22. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 79 51. Kinga Zbylut (Polska) 27