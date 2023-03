Thingnes Boe z Kryształową Kulą

Zobacz, co wydarzyło się podczas biathlonowej sztafety mieszanej. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Wybitny biathlonista Martin Fourcade tłumaczy jak celnie strzelać podczas zawodów biathlonowych. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Justyna Kowalczyk o 16. miejscu Izabeli Marcisz w biegu łączonym. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Monika Hojnisz popełniła jeden błąd podczas czwartego strzelania w biegu na 15 km. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Niemka Denise Herrmann wygrała bieg na 15 km z czasem 44:12.7. Drugie miejsce zajęła Anais CHEVALIER-BOUCHET, a trzecia była Marte Olsbu ROEISELAND . Najlepsza z Polek Monika Hojnisz uplasowała się na 20. pozycji. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Francuz Quentin Fillon Mallet zdobył złoty medal w biegu na 20 km. Drugi był Białorusin Anton Smolski, a trzecie miejsce zajął Norweg Johannes Thignes Boe. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Marte Olsbu ROEISELAND wygrała bieg na 7.5 km. Norweżka osiągnęła czas 20:44.3. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Elvira Oeberg była bezbłędna podczas drugiego strzelania w biegu na 7.5 km. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Elvira Oeberg wywalczyła srebrny medal w biegu na 7.5 km. Szwedka osiągnęła czas 21:15.2. Pierwsze miejsce zajęła Norweżka Marte Olsbu ROEISELAND. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Anna Mąka zajęła 66. miejsce w biegu na 7.5 km. Najlepiej z reprezentantek Polski wypadła Monika Hojnisz-Staręga, która była 16. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Norweżka Marte Olsbu ROEISELAND, Szwedka Elvira Oeberg i Włoszka Dorothea WIERER były najlepsze w biegu na 7.5 km. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Ingrid Landmark TANDREVOLD zatrzymała się w czasie jednego z podjazdów na trasie biegu pościgowego na 10 km. Norweżka opadła z sił i nie była w stanie kontynuować biegu szybkim tempem. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Monika Hojnisz-Staręga po biegu pościgowym. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Prowadzący w biegu pościgowym na 12.5 km Johannes Thingnes BOE i Quentin FILLON MAILLET byli bezbłędni podczas pierwszego strzelania. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Johannes Thingnes BOE dwukrotnie spudłował podczas drugiego strzelania w biegu pościgowym na 12.5 km. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas biegu pościgowego kobiet w biathlonie. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Johannes Thingnes BOE trzykrotnie spudłował podczas trzeciego strzelania w biegu pościgowym na 12.5 km. Norweg stracił przez to prowadzenie. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Quentin FILLON MAILLET był bezbłędny podczas 4. strzelania w biegu pościgowym na 12.5 km. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Quentin FILLON MAILLET zdobył złoty medal w biegu pościgowym na 12.5 km. Francuz był bezbłędny na strzelnicy i osiągnął czas 39:07.5. Drugi był Norweg Tarjei BOE, a trzecie miejsce zajął Rosjanin Eduard LATYPOV. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Monika Hojnisz-Staręga po sztafecie kobiet. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Kamila Żuk po sztafecie kobiet. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas biathlonowej sztafety kobiet. Złoto wywalczył Szwedki. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zofia Kiełpińska i Tomasz Sikora podsumowali najważniejsze wydarzenia dnia. W piątek odbyły się biegi kobiet i mężczyzn ze startu wspólnego. Monika Hojnisz-Staręga zajęła 27. miejsce w biegu na 12.5 km. Złoty medal zdobyła Justine BRAISAZ-BOUCHET. Wśród mężczyzn najlepszy był Johannes Thingnes BOE. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

O wycofaniu się Laegreida, który ostatnio zmagał się z koronawirusem (podobnie jak kilku innych zawodników ze światowej czołówki), poinformowała norweska federacja.



Szokujące wieści na mecie. Bracia Boe wystartowali, choć mieli pozytywne testy na COVID-19 Dominowali w... czytaj dalej » Jak dodano, Laegreid "czuje się całkiem dobrze, ale woli poczekać najwcześniej do niedzieli" z powrotem do rywalizacji.



W klasyfikacji generalnej PŚ młodszy z braci Boe zgromadził 1319 punktów i o 399 wyprzedza Laegreida. Słynny Norweg również uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19 (podobnie jak m.in. Tarjei Boe) i nie wystąpi w czwartkowym biegu indywidualnym na 20 km oraz sobotniej sztafecie, a pod znakiem zapytania stoi występ w niedzielnym biegu ze startu wspólnego.

Sezon na finiszu

Przewaga 29-letniego lidera PŚ - wobec absencji Laegreida - wystarczy jednak do zapewnienia sobie Kryształowej Kuli. Wcześniej Johannes Thingnes Boe triumfował w klasyfikacji generalnej PŚ w 2019, 2020 i 2021 roku.



Zawody w Oestersund, które potrwają od czwartku do niedzieli, to przedostatnia runda PŚ w obecnym sezonie. Po niej planowane są jeszcze tylko zmagania w Oslo-Holmenkollen 16-19 marca.