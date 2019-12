Szansa na podium przed ostatnim strzelaniem. Marzenia Polek runęły po czterech pudłach

Video: Eurosport

Ogromny pech Hojnisz-Staręgi w sprincie w Hochfilzen

Monika Hojnisz-Staręga długo będzie wspominała piątek 13 grudnia 2019 roku. Polka była bezbłędna po pierwszym strzelaniu w sprincie, ale kiedy przymierzała się do drugiej próby strzeleckiej, to okazało się, że... jej karabin jest uszkodzony. Hojnisz-Staręga straciła dużo czasu, musiała skorzystać z innej broni, przez co miała pięć pudeł.

