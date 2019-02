Eckhoff zwyciężyła w skróconym biegu w Canmore. Hojnisz daleko

Eckhoff, mimo jednego pudła na strzelnicy, wyprzedziła bezbłędną Czeszkę Marketę Davidovą o 9,8 s. Trzecia była (również bezbłędna w czterech strzelaniach) Włoszka Lisa Vittozzi - strata 20,9.

Świetnie rozpoczęła

Biathloniści trenowali w niebezpiecznych mrozach. Na zawody ma się ocieplić W takich... czytaj dalej » Hojnisz straciła do triumfatorki 3.27,7. Polka po dwóch strzelaniach nie miała żadnego pudła, zajmowała miejsce w czołówce, ale podczas dwóch kolejnych wizyt na strzelnicy pomyliła się łącznie trzykrotnie.



Karolina Pitoń i Kamila Żuk często pudłowały, ostatecznie zajęły bardzo odległe miejsca. Pitoń (siedem niecelnych strzałów) była 81., a Żuk (dziewięć) - 82. Kinga Zbylut nie wystąpiła z powodu przeziębienia.



Prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ utrzymała 22. w czwartek Włoszka Dorothea Wierer. Hojnisz jest nadal dziesiąta.

45 sekund kary

Silny mróz zmusił organizatorów do zmian programu zawodów w Canmore. Siódma runda cyklu zakończy się w sobotę, a nie w niedzielę, jak pierwotnie planowano.



Po raz pierwszy w tym sezonie PŚ skrócono biegi indywidualne: mężczyźni rywalizowali na 15 km zamiast 20, a kobiety - na 12,5 km zamiast 15.



Każdy niecelny strzał oznaczał 45-sekundową karę, a nie 60-sekundową, jak w tradycyjnym biegu indywidualnym.



Zmagania mężczyzn wygrał w czwartek lider klasyfikacji generalnej PŚ Johannes Thingnes Boe. Grzegorz Guzik zajął 24. miejsce, najwyższe w karierze.



Po zawodach w Canmore cykl przeniesie się do Salt Lake City, gdzie rywalizacja potrwa od 14 do 17 lutego. Zawody PŚ w Ameryce Północnej to dla wielu zawodników praktycznie ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata, które rozpoczną się 7 marca w szwedzkim Oestersund.



Wyniki:

1. Tiril Eckhoff (Norwegia) 36.32,9 (1 niecelny strzał)

2. Marketa Davidova (Czechy) strata 9,8 s (0)

3. Lisa Vittozzi (Włochy) 20,9 (0)

4. Franziska Hildebrand (Niemcy) 47,8 (0)

5. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegia) 1.05,8 (1)

6. Vanessa Hinz (Niemcy) 1.18,5 (1)

...

31. Monika Hojnisz (Polska) 3.27,7 (3)

81. Karolina Pitoń (Polska) 8.25,0 (7)

82. Kamila Żuk (Polska) 8.31,0 (9)



Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Dorothea Wierer (Włochy) 651 pkt

2. Lisa Vittozzi (Włochy) 646

3. Anastasiya Kuzmina (Słowacja) 540

4. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 537

5. Paulina Fialkova (Słowacja) 526

6. Kaisa Makarainen (Finlandia) 443

...

10. Monika Hojnisz (Polska) 389

44. Kinga Zbylut (Polska) 95