Alpejczyk wystartuje pomimo złamania

Po badaniach w Innsbrucku lekarze zdecydowali, że lewa ręka lidera klasyfikacji PŚ w zjeździe nie wymaga operacji. Zostanie ona ustabilizowana, co pozwoli mu wystąpić w poświątecznych zawodach w Bormio.



"Hej, co to ma być?". Centymetry od poważnego wypadku Mrożąca krew w... czytaj dalej » - Obecnie ręka jest stabilna i mam nadzieję, że znów będę mógł startować - powiedział Feuz, który uszkodził dłoń, mijając jedną z bramek. W piątkowym supergigancie Szwajcar zajął dziewiąte miejsce, ze stratą 0,55 s do zwycięzcy Austriaka Vincenta Kriechmayra.

Broni małej Kryształowej Kuli

Z powodu złej pogody odwołany został sobotni zjazd, ale zaraz po Bożym Narodzeniu alpejczyków czekają dwa starty w tej konkurencji w Bormio - 27 i 28 grudnia. Z kolei na 29 grudnia zaplanowana jest kombinacja (supergigant/slalom).



W tym sezonie Feuz triumfował w zjeździe w amerykańskim Beaver Creek oraz był trzeci, ex aequo z rodakiem Carlo Janką, w kanadyjskim Lake Louise. Obrońca małej Kryształowej Kuli jest liderem PŚ po dwóch zawodach. Z kolei w punktacji generalnej sezonu 2019/20 prowadzi Norweg Henrik Kristoffersen, a Feuz jest ósmy.



32-letni Feuz to mistrz świata w zjeździe z 2017 roku. W igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu (2018) zdobył brązowy medal w tej konkurencji. Natomiast w supergigancie wywalczył srebro.

