Wybrano trenera polskich biathlonistów. Ostatnio współpracował z Bjoerndalenem

Już 13 lutego rozpoczną się mistrzostwa świata w biathlonie w Anterselvie. Co pokażą polskie biathlonistki?

Zobacz, co wydarzyło się podczas sztafety mieszanej, która rozpoczęła rywalizację w mistrzostwach świata w Anterselvie. Zawody wygrała Norwegia, Polska zajęła 17. miejsce i została zdublowana na ostatnim okrążeniu.

Zobacz, co powiedział Johannes Thingnes Boe po triumfie reprezentacji Norwegii w sztafecie mieszanej, która rozpoczęła rywalizację w mistrzostwach świata w Anterselvie.

Świetne strzelanie i bieg w dobrym tempie zapewniły Grzegorzowi Guzikowi 24. lokatę w sprincie w mistrzostwach świata w Anterselvie. Polak stracił minutę i 25 sekund do pierwszego Aleksandra Łoginowa.

Zobacz, co powiedział trener kadry seniorów biathlonistów Adam Kołodziejczyk po sprincie w mistrzostwach świata w Anterselvie. Zawody wygrał Rosjanin Aleksandr Łoginow, świetnie spisał się Grzegorz Guzik, który wywalczył 24. lokatę.

Jak wygląda kontrola karabinu? Po co trenerom lunety oraz tablice? Tego wszystkiego dowiesz się z pierwszego materiału wysłannika Eurosportu Filipa Folczaka zza kulis mistrzostw świata w biathlonie.

To była ostatnia polska szansa dla polskich biathlonistek na zdobycie w Anterselvie medalu mistrzostw świata w konkurencji indywidualnej. I chociaż Monika Hojnisz-Staręga zrobiła nadzieję swoim występem w biegu na 15 km, to ostatecznie uplasowała się poza podium, na szóstym miejscu.

Monika Hojnisz-Staręga zajęła szóste miejsce w biegu na 15 km w rozgrywanych we włoskiej Anterselvie biathlonowych mistrzostwach świata. Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Dorothea Wierer. Drugie miejsce wywalczyła Niemka Vanessa Hinz, a trzecie Norweżka Marte Olsbu Roeiseland.

Wysłannik Eurosportu Filip Folczak sprawdził, jak wygląda praca serwismenów podczas przygotowań do rywalizacji.

Zobacz, co powiedziała Kamila Żuk przed pojedynczą sztafetą mieszaną, która zostanie rozegrana w czwartek 20 lutego. Polka wystartuje wraz z Andrzejem Nędzą-Kubińcem.

Zobacz, co wydarzyło się podczas pojedynczej sztafety mieszanej. Mistrzami świata zostali Norwegowie, srebro wywalczyli Niemcy, a brąz Francuzi. Polska (Kamila Żuk i Andrzej Nędza-Kubiniec) zajęli 18. miejsce.

Zobacz, co powiedział Andrzej Nędza-Kubiniec po pojedynczej sztafecie mieszanej, w której Polska zajęła 18. miejsce. Złoto wywalczyła Norwegia.

Pamiątki, jedzenie oraz kibicowanie. Wysłannik Eurosportu Filip Folczak sprawdził, co trzeba zrobić podczas mistrzostw świata w Anterselvie.

Ostatnie strzelanie Magdy Gwizdoń w sztafecie w Anterselvie. To strzelanie sprawiło, że polska sztafeta straciła szanse na medal.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Gwizdoń po sztafecie kobiet w mistrzostwach świata w Anterselvie. Polki zajęły 7. miejsce, najlepsze były Norweżki.

Zobacz, co wydarzyło się podczas biathlonowej sztafety mężczyzn w mistrzostwach świata w Anterselvie. Złoto wywalczyli Francuzi, srebro Norwegowie, a brąz Niemcy. Polska zajęła 16. miejsce.

Zobacz, co powiedział Grzegorz Guzik po sztafecie mężczyzn w mistrzostwach świata w Anterselvie. Polska zajęła 16. miejsce, złoto zdobyli Francuzi.

Monika Hojnisz-Staręga zajęła czwarte miejsce w biegu ze startu wspólnego biathlonowych mistrzostw świata w Anterselvie. Wygrała Norweżka Marte Olsbu Roiseland, dla której jest to piąty złoty medal tej imprezy. Druga była Włoszka Dorothea Wierer, a trzecia Szwedka Hanna Oeberg.

Zobacz, co wydarzyło się podczas biegu masowego mężczyzn w mistrzostwach świata w Anterselvie. Złoto wywalczył Norweg Johannes Thingnes Boe, drugi był Francuz Quentin Fillon Maillet, a trzeci jego rodak Emilien Jacquelin.

- Nie będzie to łatwe, bo Polki już dziś należą do czołówki – przyznał. 34-latek zastąpił na stanowisku Adama Kołodziejczyka, który zrezygnował z tej funkcji kilka dni wcześniej.

- Wiele lat walki o powrót do wysokiej formy dały mi doświadczenie, które teraz staram się wykorzystywać w pracy trenerskiej. Moja przeszłość pozwala mi lepiej zrozumieć potrzeby zawodników. Dzięki temu wydaje mi się, że jestem w stanie skuteczniej komunikować się z moimi podopiecznymi – powiedział Bratli.

Były dwie inne kandydatury

Prezes Polskiego Związku Biathlonu Zbigniew Waśkiewicz powiedział, że były brane pod uwagę także dwie inne kandydatury.

- Bratli wydał nam się optymalny we wszystkich aspektach, także pod względem młodego wieku. Uznaliśmy, że łatwiej będzie mu zbudować relacje z zawodnikami. Polecił go nam szef czeskiej federacji, a Tobias Torgersen nam tę kandydaturę podpowiedział. Chcemy przed igrzyskami zainwestować w męską grupę, zobaczymy, co z tego wyniknie – wyjaśnił prezes.



Nowym trenerem polskich biathlonistów został Anders Bratli. Zastąpił on na tym stanowisku Adama Kołodziejczyka, który zrezygnował z funkcji. Norweg związał się umową z Polskim Związkiem Biathlonu do końca sezonu 2021/22.



Dostrzegł postęp

Bratli pracował wcześniej z najmłodszymi zawodnikami w norweskim klubie Fossum IF. Podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu (2018) prowadził kadrę Chinek, następnie był członkiem sztabu czeskich biathlonistów, a ostatnio znów pracował w Chinach, wspólnie m.in. z Ole Einarem Bjoerndalenem oraz byłym trenerem polskich zawodniczek Tobiasem Torgersenem.

- Tobias o pracy w Polsce wypowiadał się w samych superlatywach. Wiem, że macie silną kadrę kobiet, ale zauważyłem też, jaki postęp zrobili w ostatnich dwóch latach panowie. Cieszę się, że będę mógł być częścią tej drużyny – ocenił Bratli, cytowany w komunikacie polskiej federacji.

Misja wykonana

W Zakopanem praca wre. Będzie nowy kompleks skoczni narciarskich W Centralnym... czytaj dalej » Tymczasem poprzedni szkoleniowiec biathlonistów podał się do dymisji, gdyż uznał, że zrealizował postawione przed nim zadanie.

Kołodziejczyk jest związany z polskim biathlonem od wielu lat. Między 2011 a 2017 rokiem opiekował się żeńską kadrą, a w tym okresie jego podopieczne zdobyły łącznie cztery medale mistrzostw świata. Był także wcześniej odpowiedzialny za młodzieżową kadrę kobiet, natomiast z mężczyznami pracował od sierpnia 2018 roku.

Miał doprowadzić do poprawy rezultatów reprezentantów. Udało się im w tym czasie awansować w klasyfikacji Pucharu Narodów o sześć miejsc. Choć w skali międzynarodowej wyniki Biało-Czerwonych minionej zimy nie były imponujące, był to jeden z najlepszych sezonów polskich biathlonistów od lat. Po raz pierwszy od półtorej dekady trzech zawodników zdobyło punkty Pucharu Świata, a w Pucharze Narodów podopieczni Kołodziejczyka awansowali z 23. na 17. pozycję. To oznacza, że w sezonie 2020/21 w zawodach indywidualnych PŚ będzie mogło wziąć udział czterech, a nie jak dotychczas trzech Polaków.

Nowy prezes

Na początku kwietnia doszło do zmiany prezesa w Polskim Związku Biathlonu. Dagmarę Gerasimuk zastąpił Waśkiewicz. Było to konieczne w połowie kadencji, bowiem Gerasimuk objęła stanowisko pierwszego w historii dyrektora rozwoju Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU). Waśkiewicz był ostatnio dyrektorem sportowym związku. 4 maja ma zostać rozstrzygnięty konkurs na jego następcę.

Kolejny sezon PŚ ma się rozpocząć 28-29 listopada w fińskim Kontiolahti.