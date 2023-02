Przerażający upadek alpejczyka przy ponad 100 km/h. "Nie chcemy tego oglądać"

Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim na żywo i z odtworzenia w Eurosporcie Extra w Playerze

Odermatt królem zjazdu. "To był przejazd życia" Wielki dzień... czytaj dalej » Zjazd kończył pierwszy tydzień rywalizacji w Courchevel/Meribel. W zawodach wzięło udział 45 alpejczyków. Wygrał po feno­menalnym przejeździe Szwajcar Marco Odermatt. Drugi na mecie zameldował się Norweg Aleksander Aamodt Kilde, a po sensacyjny brązowy medal sięgnął Kanadyjczyk Cameron Alexander.

Upadek przy dużej prędkości

Czterech narciarzy nie ukończyło zawodów, ale zdecydowanie najgroźniej wyglądał upadek jadącego z numerem 43 Elvisa Ompanisa. - Nie chcemy tego oglądać. Będzie bolało – zauważył komentujący rywalizację na antenie Eurosportu Marcin Szafrański.

Łotysz wywrócił się pędząc ponad 100 km/h. Podczas jednego ze skoków obróciło go w powietrzu. W konsekwencji huknął z całym impetem o stok. Na szczęście alpejczyk po chwili wstał, przypiął narty i o własnych siłach zjechał na dół.

Konieczny był transport helikopterem do szpitala

Ompanisowi nie stało się nic poważnego, ale zdecydowanie mniej szczęścia miał Brodie Seger. Choć Kanadyjczyk upadku nie zaliczył, został przetransportowany helikopterem do szpitala.

Co prawda Seger w ostatniej chwili uratował się przed upadkiem na śnieg, ale wygięło mu kolano. O dalszej jeździe nie było mowy. Co więcej, nie mógł o własnych siłach zjechać na dół. Wyścig przerwano na ok. 20 minut, a zwiezionego na noszach alpejczyka do szpitala zabrał helikopter.

Mistrzostwa świata potrwają do 19 lutego. W drugim tygodniu czekają nas konkurencje techniczne.