Zwycięstwo Parisa w zjeździe w Kvitfjell

Video: Eurosport

Dominik Paris wygrał rywalizację w supergigancie podczas alpejskich mistrzostw świata w Are. Drugie miejsce zajęli ex aequo Francuz Johan Clarey i Austriak Vincent Kriechmayr, którzy do Parisa stracili 0.09 s. Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

