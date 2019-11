Ogromny pech Alice Robinson. 17-latka nie wystartuje w Levi i Lake Louise

Robinson o kłopotach zdrowotnych poinformowała za pośrednictwem Instagrama. Zaznaczyła, że urazu doznała na treningu jeszcze przed tak udanym dla niej slalomem gigantem w austriackim Soelden, który wygrała pod koniec października.

Wymuszona przerwa

Pierwszy start i sensacja. 17-letnia Nowozelandka zaczarowała na stoku w Soelden Inauguracja... czytaj dalej » - Myślałam, że wszystko jest w porządku, więc kontynuowałam jazdę na nartach i rywalizację. Po powrocie do domu zdecydowaliśmy się jednak na zrobienie prześwietlenia i okazało się, że powstały stłuczenia, w związku z którymi lekarze zalecili, bym odpoczęła trochę, aż one ustąpią. By nie ryzykować nie wystartuję w kolejnych zawodach PŚ w Killington. Skupię się w tym czasie na rehabilitacji oraz treningu wzmacniającym w domu, a do rywalizacji wrócę w grudniu. Ciężko przełknąć to, pamiętając, że startowałam z tą kontuzją, ale zamierzam słuchać ekspertów i nie narażać się na ryzyko poważniejszego urazu - podkreśliła nastolatka.

Zawody w Killington, gdzie zaplanowano slalom gigant i slalom, odbędą się w dniach 30 listopada-1 grudnia. Wcześniej, 23 listopada, w Levi odbędzie się slalom. W Lake Louise między 6 a 8 grudnia alpejki mają rywalizować dwukrotnie w zjeździe i raz w supergigancie, a Robinson jest specjalistką od konkurencji technicznych. Potem zmagania przeniosą się do w St. Moritz, gdzie 14 grudnia odbędzie się slalom gigant, a dzień później slalom równoległy. Z kolei w kalendarzu na 17 grudnia zaplanowano slalom gigant w Courchevel.

Utalentowana Nowozelandka jest mistrzynią świata juniorek w tej konkurencji. W Soelden odniosła największy sukces w karierze i historyczny dla swojej ojczyzny. Po raz pierwszy w historii alpejka z tego kraju wygrała bowiem zawody PŚ w slalomie gigancie.

