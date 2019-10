Alpejczycy zaczynają sezon. Inauguracja bez Polaków

Rekordowe nagrody na legendarnym stoku w Kitzbuehel. "Postanowiliśmy uhonorować głównych bohaterów" Jubileuszowe... czytaj dalej » Polskie narciarstwo tkwi w kryzysie. Brakuje zawodników, infrastruktury, a ostatnio, po wycofaniu się sponsora - także pieniędzy. Na domiar złego jedyna zawodniczka mająca realne szanse na punkty Pucharu Świata - Gąsienica-Daniel - na zgrupowaniu w Nowej Zelandii złamała nogę i do treningów na śniegu najwcześniej powróci w styczniu.

Sytuacja jest coraz gorsza

Były szef wyszkolenia Stanisław Czarnota uważa, że sytuacja w polskim narciarstwie alpejskim jest coraz gorsza.



- Zlikwidowano osiem grup szkoleniowych. Rozumiem, że ta decyzja została wymuszona rezygnacją Tauronu, ale moim zdaniem w związku narciarskim nie ma teraz dobrego czasu dla alpejczyków. Jest nowy zarząd, ale brakuje koncepcji rozwoju. Część zawodników zakończyło kariery, część trenuje w prywatnych grupach, uznano też, że szef szkolenia nie jest potrzebny - opowiada.



- A ostatni sezon mieliśmy najlepszy od 12 lat - Maryna, dzieci, młodzicy... Potrzebowaliśmy jeszcze ze dwóch lat, żeby zaczęły wypływać talenty - dodał Czarnota.



Z problemów narciarstwa alpejskiego zdaje sobie sprawę sekretarz generalny PZN Jan Winkiel. Zapowiada jednak pozyskanie nowego sponsora i przedstawia nową wizję rozwoju tej dyscypliny.

Źródło: Getty Images Maryna Gąsienica-Daniel jest kontuzjowana



- To prawda, po wycofaniu się Tauronu musieliśmy rozwiązać grupy szkoleniowe, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli ogłosić nowego sponsora. Chcemy jednak zmienić koncepcję. Będziemy inwestować w przygotowywanie tras i tworzyć cykle zawodów, przede wszystkim młodzieżowych, a nie finansować poszczególne grupy. Po prostu nie mamy możliwości utrzymywania przez kilka lat zawodnika w oczekiwaniu, że kiedyś się odpowiednio rozwinie. Henrik Kristoffersen podczas pobytu w Polsce powiedział, że w Norwegii zawodnicy otrzymują finansowanie po zdobyciu pierwszego punktu Pucharu Świata. A tam kadra B kobiet ma więcej pieniędzy niż wynosi nasz cały budżet na tę dyscyplinę. Naszym celem jest stworzenie możliwości do uprawiania narciarstwa alpejskiego w Polsce - podkreślił Winkiel.

Celem zbudowanie grupy zawodniczek

- Jeśli chodzi o brak kierownika wyszkolenia, to nie uważam tego za podstawowy problem. Opieramy się na silnym sztabie szkoleniowym i chociaż myśleliśmy o powołaniu na tę funkcję kogoś z zagranicy, to okazało się to zbyt drogie - zaznaczył Winkiel.



PZN zatrudnił Słowaka Ivana Ilanovsky'ego, który przez wiele lat był trenerem odnoszącej ostatnio wielkie sukcesy Petry Vlhovej. Jego celem jest zbudowanie grupy zawodniczek, która będzie zdobywała punkty FIS w zawodach Pucharu Europy. Na razie pod jego opieką znalazła się utalentowana Magdalena Łuczak.

Źródło: Getty Images Michał Jasiczek na olimpijskiej trasie w Pjongczangu

Austriak Christian Leitner prowadzi czterech alpejczyków: Piotra Habdasa, Michała Michalika, Jana Grodeckiego i Pawła Pyjasa. Marcin Orłowski pracuje z Maryną Gąsienicą-Daniel. We własnych grupach trenują Sabina Majerczyk i Michał Jasiczek.



Pierwsze zawody PŚ w sezonie 2019/20 odbędą się w weekend w Soelden. W sobotę będą rywalizowały kobiety, a w niedzielę wystartują mężczyźni.

