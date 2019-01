Jechały na trening, uratowały mężczyznę. "Od razu oceniłam, że chodzi o zawał"

Wielki pech spotkał Marca Gisina. Szwajcarski alpejczyk doznał bardzo groźnego upadku podczas zawodów Pucharu Świata w miejscowości Val Gardena we Włoszech.

Amerykanka Mikaela Shiffrin wygrała slalom alpejskiego Pucharu Świata w Courchevel. To jej 50. pucharowe zwycięstwo w karierze. Drugie miejsce zajęła Słowaczka Petra Vlhova, a trzecie Szwedka Frida Hansdotter.

Lisa Hoernblad, Lin Ivarsson i Helena Rapaport jechały kolejką linową na czwartkowy trening zjazdu. W tym samym wagoniku pasażerem był funkcjonariusz zawodów, który nagle źle się poczuł.



- Mężczyzna upadł nagle na podłogę trzymając się za serce, a później stracił przytomność. Od razu oceniłam, że chodzi tu o zawał serca. Ja i Helena zaczęłyśmy robić masaż serca i rytmicznie naciskać klatkę piersiową, a Lin była cały czas w łączności telefonicznej z lekarzami - opowiedziała Hoernblad o dramatycznym wydarzeniu na antenie szwedzkiej telewizji SVT. - Na szczycie czekał na nas już lekarz ekipy austriackiej i kontynuował reanimację do przylotu helikoptera - dodała.

Pomogły kursy

Narciarka przyznała, że taka sytuacja może się przydarzyć każdemu w najbardziej nieoczekiwanym momencie, a gdy nie ma w pobliżu nikogo, kto jest w stanie pomóc, to zaczyna się koszmar. Dlatego każdy powinien nauczyć się jak reagować w takich sytuacjach.



- Po kilku godzinach zadzwonił do nas szpital z informacją, że dzięki nam ten mężczyzna żyje. Udało nam się go uratować, ale głównie dlatego, że w szkołach przechodzimy kursy i ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy - dodała.

Narciarka zaraz po tym zajęła drugie miejsce na treningu zjazdu tracąc 0,69 s do Szwajcarki Corinne Suter. Powiedziała, że tego dnia otrzymała dodatkową motywację i lekcję od życia.