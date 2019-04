Pięściarski nokaut na lodzie. Debiutant padł bez czucia po ciosie gwiazdy NHL

Gol okupiony krwią. Krążek wybił mu zęby i wpadł do bramki To po prostu... czytaj dalej » Trwał mecz pierwszej rundy play-off rywalizacji o Puchar Stanleya, Carolina Hurricanes - z wielce utalentowanym Swiecznikowem w składzie - podejmowała broniących tytułu Washington Capitals, gdzie gwiazdą jest Owieczkin. Miejscowi prowadzili 1:0, kiedy kibice poderwali się z krzesełek, a wrzawa - i tak dużych rozmiarów - zrobiła się jeszcze większa.



Swiecznikow i Owieczkin - obaj Rosjanie - najpierw wymienili kuksańce. Nic groźnego, w hokeju norma. 19-letni debiutant niestety nie odpuścił.

Znowu rzucił weteranowi - prosto w twarz - jakieś słówko czy dwa. A tego Owieczkinowi było za wiele. Wymiana ciosów trwała cztery, góra pięć sekund. Swiecznikow padł i leżał bez ruchu. Ciężki nokaut, bardzo niebezpieczna sytuacja.



Wreszcie spróbował wstać. Nie dał rady. Był zamroczony, odpoczywał na kolanach. W końcu podnieśli go koledzy z drużyny, pomogli dotrzeć do ławki rezerwowych. Wyglądało na to, że pobity nie ma pojęcia, co się wydarzyło.

Na lód już nie wrócił, jego zespół wygrał 5:0.



Svechnikov drops gloves with Ovechkin. Rookie mistake. #CapsCanes#ALLCAPSpic.twitter.com/JH4HzirTFM — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 15 kwietnia 2019





Dziennikarze przypomnieli, że przed meczem zapytali go o starszego rodaka. - Oczywiście, że jako dziecko śledziłem jego karierę i starałem się go naśladować. Świetny hokeista, dobry człowiek, lider drużyny. Super, że będę mógł zagrać przeciwko niemu - odpowiedział Swiecznikow.



Po ostatniej syrenie do wywiadów stanął Owieczkin. - Po pierwsze mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Nikt nie chce, by na lodowisku stała się komuś krzywda - mówił weteran. Dlaczego doszło do tak brutalnych scen? - Zapytał, czy stanę z nim do pojedynku. Odpowiedziałem: "czemu nie, zapraszam" - wyjaśnił.

Hurricanes w sprawie zdrowia swojego zawodnika nie wydali oświadczenia.

Źródło: Getty Images Swiecznikow wyzwał Owieczkina na pojedynek. I źle skończył

18 kijów Owieczkina

Z bójek Owieczkin nie słynie, w trwającej od roku 2005 karierze w NHL stoczył ich wcześniej trzy, tę ostatnią 12 grudnia 2010, kiedy Swiecznikow liczył sobie niecałe 10 lat.



Znany jest z zachowania zupełnie innego, a nawet uwielbiany. W październiku Capitals rywalizowali na wyjeździe z Calgary Flames. Już w czasie rozgrzewki Rosjanin podjechał do bandy i przerzucił do jednego z młodziutkich kibiców swój kij. Chłopiec zaniemówił, zasłonił usta, nie wierzył w to, co się stało. Kiedy szok minął, tylko się śmiał.



Po meczu, wygranym przez gości 4:3 w karnych, przed szatnią czekał na swoich idoli inny fan, na wózku inwalidzkim. Z każdym z zawodników Capitals przybił "żółwika". Z Owieczkinem rzecz jasna też, ale ten jako jedyny zatrzymał się i oddał mu kij. - Oglądałam tę scenę prawdopodobnie 100 razy i wciąż jestem wzruszona - napisała w mediach społecznościowych, gdzie nagrania trafiły, żona hokeisty, pani Nastja.



Dziennikarze NBC poinformowali wtedy, że na wyjazd do Kanady - gdzie Capitals grali jeszcze z Edmonton Oilers - każdy z zawodników zabrał po sześć kijów. Owieczkin - 18.

Źródło: Getty Images Owieczkin po raz ostatni walczył na pięci w czasie meczu w roku 2010

Wyniki poniedziałkowych meczów pierwszej rundy play-off NHL:

Konferencja Wschodnia

Carolina Hurricanes – Washington Capitals 5:0 (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw – 2-1 dla Capitals)

Toronto Maple Leafs – Boston Bruins 3:2 (stan rywalizacji 2-1 dla Maple Leafs)

Konferencja Zachodnia

Dallas Stars – Nashville Predators 2:3 (stan rywalizacji 2-1 dla Predators)

Colorado Avalanche – Calgary Flames 6:2 (stan rywalizacji 2-1 dla Colorado Avalanche)